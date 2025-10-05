Bodegón en Buenos Aires: la ruta de los restaurantes más futboleros de la ciudad

La Caldera Resto

En Av. Boyacá 470 se encuentra La Caldera Resto, un espacio donde el amor por Independiente se combina con la auténtica cocina porteña. Con un ambiente cálido, decoración llena de historia y atención de primer nivel, este sitio se destaca como un clásico de la zona. Además, abre de martes a sábado de 12 a 00, los lunes hasta las 20 y los domingos al mediodía, de 12 a 16.

SecreTiTo

Denominado “el bodegón de la Academia”, SecreTiTo es un destino obligado para los fanáticos del fútbol y los amantes de la buena parrilla. Su propuesta combina carnes a la parrilla, pastas y mariscos. El restaurante está ubicado en Dorrego 2720 y abre de martes a sábado de 12 a 15 y de 19:30 a 23.

Jugador Nº12

Jugador N°12 ofrece platos deliciosos y abundantes.

En Puerto Madero se encuentra Jugador Nº12, un bodegón pensado para los fanáticos de Boca Juniors. La decoración, llena de camisetas, fotos y banderas, rinde homenaje al club y a la historia del fútbol argentino. El restaurante está ubicado en la Av. Alicia Moreau de Justo 1738 y abre de lunes a viernes de 11:30 a 16:30 y de 19:30 a 00:30, mientras que los fines de semana el horario es de 11:30 a 01:30.

Bodegón El Globito

En la sede del Club Huracán, El Globito es un clásico de Parque Patricios que mezcla el ambiente familiar y barrial con platos generosos pensados para compartir. Sus milanesas XXL y otras minutas tradicionales deleitan el paladar de diferentes comensales. El restaurante se encuentra en la Av. Caseros 3159 y abre de lunes a sábados de 12 a 16 y de 20 a 01, mientras que los domingos el horario es de 12 a 16.