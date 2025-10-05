Bodegón en Buenos Aires: la ruta de los restaurantes más futboleros de la ciudad
Estos restaurantes ofrecen más que un ambiente cálido, son los encargados de arropar a los comensales con diferentes propuestas. Los detalles en la nota.
El fútbol y la comida están estrechamente ligados en nuestro país, siendo dos de los grandes pasiones que reúnen los hogares de Buenos Aires. El domingo de almuerzos familiares y tardes de fútbol argentino no se negocia, es una de las tradiciones más emblemáticas y añejas que radica en cada circulo íntimo.
Por este motivo, muchos comensales buscan sentirse como en casa al momento de salir a comer afuera, eligiendo bodegones que respiren y vibren al compas del fútbol. Con decoraciones únicas y maravillosas, platos abundantes y ambientes cálidos, esta es la ruta gastronómica con los restaurantes más futboleros de la ciudad.
Los bodegones que respiran fútbol
Los Bohemios
En el corazón de Villa Crespo se encuentra Los Bohemios, un bodegón que combina la pasión por Atlanta con la esencia tradicional porteña. Con platos abundantes y un ambiente acogedor, es el lugar ideal para reunirse con amigos o disfrutar de una cena después del partido.
Entre sus especialidades destacan la Provoleta Bohemia con morrón y panceta, la entraña con papas bravas y los ravioles de osobuco. El restaurante está ubicado en Humboldt 540 y abre todos los días de 20 a 00, además de ofrecer servicio de martes a domingo al mediodía, de 12 a 16.
La Caldera Resto
En Av. Boyacá 470 se encuentra La Caldera Resto, un espacio donde el amor por Independiente se combina con la auténtica cocina porteña. Con un ambiente cálido, decoración llena de historia y atención de primer nivel, este sitio se destaca como un clásico de la zona. Además, abre de martes a sábado de 12 a 00, los lunes hasta las 20 y los domingos al mediodía, de 12 a 16.
SecreTiTo
Denominado “el bodegón de la Academia”, SecreTiTo es un destino obligado para los fanáticos del fútbol y los amantes de la buena parrilla. Su propuesta combina carnes a la parrilla, pastas y mariscos. El restaurante está ubicado en Dorrego 2720 y abre de martes a sábado de 12 a 15 y de 19:30 a 23.
Jugador Nº12
En Puerto Madero se encuentra Jugador Nº12, un bodegón pensado para los fanáticos de Boca Juniors. La decoración, llena de camisetas, fotos y banderas, rinde homenaje al club y a la historia del fútbol argentino. El restaurante está ubicado en la Av. Alicia Moreau de Justo 1738 y abre de lunes a viernes de 11:30 a 16:30 y de 19:30 a 00:30, mientras que los fines de semana el horario es de 11:30 a 01:30.
Bodegón El Globito
En la sede del Club Huracán, El Globito es un clásico de Parque Patricios que mezcla el ambiente familiar y barrial con platos generosos pensados para compartir. Sus milanesas XXL y otras minutas tradicionales deleitan el paladar de diferentes comensales. El restaurante se encuentra en la Av. Caseros 3159 y abre de lunes a sábados de 12 a 16 y de 20 a 01, mientras que los domingos el horario es de 12 a 16.
