Bodegón en Buenos Aires: las paradas obligatorias para fanáticos de la pizza
Estos sitios son conocidos por ofrecer diferentes tipos de pizzas cargadas de sabor e ingredientes de calidad. Los detalles en la nota.
La pizza es uno de los platos insignia de la gastronomía de Buenos Aires, aunque solo unos pocos bodegones saben prepararla. Al molde o a la piedra, cada opción busca conquistar el paladar de los comensales más exigentes, con mazas crujientes e ingredientes de calidad.
"Banchero", "El Imperio" y "La Mezzetta" son algunos de los sitios donde se pueden encontrar las mejores pizzas de la ciudad. Estos establecimientos culinarios, además, abren sus puertas en un amplio rango horario y cuentan con ambientes cálidos y acogedores, perfectos para disfrutar de un rico plato en compañía de amigos o familiares.
Las especialidades de "Banchero"
Hablar de fugazzeta en Buenos Aires es hablar de "Banchero", la pizzería que le dio origen a este clásico porteño. Nacida en 1932 en el corazón de La Boca, fue allí donde Juan Banchero creó la primera fugazza con queso al combinar cebolla y muzzarella.
Aquella idea se transformó en una de las pizzas más queridas del país y en un símbolo de la gastronomía local. Con el paso del tiempo, "Banchero" se instaló en la ciudad con varios locales emblemáticos: el histórico de la Avenida Almirante Brown en La Boca y dos sucursales en plena Avenida Corrientes, en el centro porteño.
Las especialidades de "El Imperio"
Desde 1947, "El Imperio" representa la esencia de la pizza al molde porteña: alta, esponjosa y con una abundancia de ingredientes que conquista a todos los paladares. Su especialidad es la fugazzeta rellena, servida con una porción de fainá que completa la experiencia al estilo más tradicional de Buenos Aires.
Ubicado sobre la Avenida Corrientes, en el corazón de Chacarita, este histórico local sigue siendo un punto de encuentro obligado para los amantes de la pizza porteña. Este sitio también se destaca por su versatilidad: abre temprano y ofrece desde desayunos clásicos con café y medialunas hasta porciones generosas para el almuerzo o la cena.
Las especialidades de "La Mezzetta"
En Villa Ortúzar, "La Mezzetta" es una verdadera institución porteña. Abierta desde 1939, conserva intacta su fórmula clásica: pizza al molde, alta, abundante y con sabores tradicionales como muzzarella, fugazzeta, anchoa y napolitana. Su fugazzeta, cargada con una generosa capa de muzzarella, es la gran protagonista y símbolo del lugar.
Fiel a su espíritu original, el local mantiene su estilo de barra sin mesas ni sillas, donde se disfruta “de parado” o para llevar, como dicta la costumbre barrial. Está ubicada sobre la Avenida Álvarez Thomas, en pleno corazón de Villa Ortúzar.
