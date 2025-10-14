Bodegón en Buenos Aires: las paradas obligatorias para fanáticos de la pizza

Las especialidades de "El Imperio"

Desde 1947, "El Imperio" representa la esencia de la pizza al molde porteña: alta, esponjosa y con una abundancia de ingredientes que conquista a todos los paladares. Su especialidad es la fugazzeta rellena, servida con una porción de fainá que completa la experiencia al estilo más tradicional de Buenos Aires.

Ubicado sobre la Avenida Corrientes, en el corazón de Chacarita, este histórico local sigue siendo un punto de encuentro obligado para los amantes de la pizza porteña. Este sitio también se destaca por su versatilidad: abre temprano y ofrece desde desayunos clásicos con café y medialunas hasta porciones generosas para el almuerzo o la cena.

Las especialidades de "La Mezzetta"

En Villa Ortúzar, "La Mezzetta" es una verdadera institución porteña. Abierta desde 1939, conserva intacta su fórmula clásica: pizza al molde, alta, abundante y con sabores tradicionales como muzzarella, fugazzeta, anchoa y napolitana. Su fugazzeta, cargada con una generosa capa de muzzarella, es la gran protagonista y símbolo del lugar.

Fiel a su espíritu original, el local mantiene su estilo de barra sin mesas ni sillas, donde se disfruta “de parado” o para llevar, como dicta la costumbre barrial. Está ubicada sobre la Avenida Álvarez Thomas, en pleno corazón de Villa Ortúzar.