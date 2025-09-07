Bodegón en Buenos Aires: los dos lugares para probar las mejores empanadas

Se encuentra en Av. del Libertador 6327, al mismo tiempo que abre de martes a sábado de 12 a 00 y domingos de 10 a 19. Además, se puede llegar en las líneas de colectivos 15, 29, 42, 107 y 130 o por el tren Mitre, bajando en la estación Belgrano C.

Las especialidades de Punto Mona (Chacarita)

Punto Mona - Daiquiri 2 (1).jpg Punto Mona también ofrece tragos de primer nivel para acompañar cualquier plato.

En Chacarita se encuentra Punto Mona, un espacio que combina cocina y coctelería de primer nivel en un galpón reciclado donde se puede encontrar un ambiente cálido y música.

Entre sus especialidades destacan las empanadas de langostinos con leche de coco, jengibre y jalapeño, junto con otros platos como gnudi de ricota y sándwiches pensados para compartir. Este emblemático destino se ubica en Fraga 93 y se puede llegar en las líneas de colectivos 19, 39, 93, 108 y 111.