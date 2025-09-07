Bodegón en Buenos Aires: los dos lugares para probar las mejores empanadas
Estos sitios deleitan el paladar de hasta los comensales más exigentes con sus empanadas cargadas de sabor y jugosidad. Los detalles en la nota.
Argentina se destaca por presentar diferentes preparaciones tradicionales que conquistan los paladares de todos el mundo. Si bien el asado es una de las comidas más conocidas, las empanadas o el flan con dulce de leche compiten cabeza a cabeza. Por este motivo, estos platos se pueden encontrar en cualquier bodegón del circuito gastronómico de Buenos Aires.
Son muchos los sitios que ofrecen empanadas en diferentes variedades y cocciones, ya que algunas son al horno y otras fritas, pero solo unos pocos se destacan por el sabor y jugosidad: Aire Libre, en Belgrano, y Punto Mona, en Chacarita, son algunos de los restaurantes que encabezan el podio.
Las especialidades de Aire Libre (Belgrano)
Belgrano cuenta con uno de los sitios más destacados en materia de gastronomía: Aire Libre. Este restaurante, ubicado sobre la Avenida del Libertador, combina un ambiente familiar y cálido, lleno de vegetación con una cocina que respeta la tradición.
Su carta incluye desde pastas artesanales hasta trucha curada, pero lo que realmente llama la atención son sus empanadas de cordero y humita, cocidas en horno de barro, con rellenos sabrosos y masa crocante que las hacen imperdibles.
Se encuentra en Av. del Libertador 6327, al mismo tiempo que abre de martes a sábado de 12 a 00 y domingos de 10 a 19. Además, se puede llegar en las líneas de colectivos 15, 29, 42, 107 y 130 o por el tren Mitre, bajando en la estación Belgrano C.
Las especialidades de Punto Mona (Chacarita)
En Chacarita se encuentra Punto Mona, un espacio que combina cocina y coctelería de primer nivel en un galpón reciclado donde se puede encontrar un ambiente cálido y música.
Entre sus especialidades destacan las empanadas de langostinos con leche de coco, jengibre y jalapeño, junto con otros platos como gnudi de ricota y sándwiches pensados para compartir. Este emblemático destino se ubica en Fraga 93 y se puede llegar en las líneas de colectivos 19, 39, 93, 108 y 111.
