Bodegón en Buenos Aires: los dos lugares que todo amante de la cocina italiana debe conocer

Muchos nervios y emociones lindas!! La cuenta regresiva comenzó! Estamos preparando algo épico en Yerba Buena! Te muestro un poco el detrás de un día previo a la pre inauguración!

Las especialidades de "Giuseppe Vicenti"

A pocas cuadras de Palermo, Giuseppe Vicenti se presenta como un homenaje familiar inspirado en un abuelo inmigrante italiano. Ubicado en Villa Crespo, el restaurante mezcla aires de Roma y Florencia con una propuesta que celebra la focaccia en todas sus formas.

El pan es suave, aromático y perfecto para sánguches gourmet, siendo la focaccia de mortadela con pistachos, burrata y pesto casero una de las más elegidas.

La variedad del menú incluye fiambres como sopresatta, porchetta, nduja y spianata, vegetales como tomates secos, berenjenas al escabeche y morrones asados, y aderezos que van desde aceite de ajo hasta pesto y pistachos molidos. El restaurante abre temprano, ideal para un almuerzo diferente al mediodía o para relajarse el fin de semana. Su dirección es Av. Ángel Gallardo 95, Villa Crespo.