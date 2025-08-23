Bodegón en Buenos Aires: los dos lugares que todo amante de la cocina italiana debe conocer
La cocina italiana marca tendencia en la gastronomía porteña y la focaccia se roba el protagonismo. Descubrí dónde probar las mejores focaccias en Buenos Aires.
En Buenos Aires, la cocina italiana siempre tuvo un lugar especial, pero hoy la protagonista es la focaccia. Con su miga suave, aroma irresistible y perfecta para sándwiches gourmet, este pan se convirtió en un clásico que supera a la pizza y las pastas, conquistando a los porteños que buscan sabores creativos.
Cada vez más restaurantes en Buenos Aires la incluyen en sus menús, pero dos focaccerías se destacan, una en Palermo y otra en Villa Crespo. Para los amantes del buen comer, estos lugares son la manera ideal de descubrir dónde comer en Buenos Aires algo distinto, sabroso y con estilo.
Las especialidades de "Nina Focaccia"
En pleno Palermo, Nina Focaccia combina lo mejor de la cocina italiana con un ambiente relajado y una carta breve pero irresistible. Abierto de martes a domingo por la noche, este espacio de la gastronomía porteña se destaca por sus focaccias gourmet, además de ofrecer pizzas, postres y una barra de cócteles que completa la experiencia.
Entre sus opciones más elegidas están la Focaccia Nina con mortadela, pistachos y stracciatella, la Focaccia Colucci con prosciutto crudo y rúcula y la Focaccia San Telmo con matambre y salsa criolla.
La propuesta va más allá de la comida porque los tragos clásicos como negroni, gin tonic o Aperol Spritz suman un aire festivo que convierte a Nina Focaccia en uno de los restaurantes en Palermo más buscados para quienes quieren disfrutar de un lugar distinto, sabroso y con estilo. Su dirección es Honduras 4000, Palermo.
Las especialidades de "Giuseppe Vicenti"
A pocas cuadras de Palermo, Giuseppe Vicenti se presenta como un homenaje familiar inspirado en un abuelo inmigrante italiano. Ubicado en Villa Crespo, el restaurante mezcla aires de Roma y Florencia con una propuesta que celebra la focaccia en todas sus formas.
El pan es suave, aromático y perfecto para sánguches gourmet, siendo la focaccia de mortadela con pistachos, burrata y pesto casero una de las más elegidas.
La variedad del menú incluye fiambres como sopresatta, porchetta, nduja y spianata, vegetales como tomates secos, berenjenas al escabeche y morrones asados, y aderezos que van desde aceite de ajo hasta pesto y pistachos molidos. El restaurante abre temprano, ideal para un almuerzo diferente al mediodía o para relajarse el fin de semana. Su dirección es Av. Ángel Gallardo 95, Villa Crespo.
