Bodegón en Buenos Aires: los dos restaurantes elegidos para comer una polenta de alta cocina

Las especialidades de "Perón Perón Restó Bar"

Mientras que Palermo, San Telmo y Lanús, el Perón Perón Restó Bar se convirtió en un punto de referencia gastronómica donde la cocina popular se mezcla con un toque gourmet y una fuerte impronta cultural. .

Todo en el lugar respira peronismo: desde los nombres de los platos hasta la ambientación, cada detalle está pensado para sumergir a los comensales en un universo único que combina historia, política y sabores bien argentinos.

Entre las propuestas más destacadas aparece el plato estrella de la casa: el “Peroncho hasta los huesos”. Se trata de un osobuco braseado durante seis horas, servido con polenta en paellera, que logra una fusión potente, abundante y llena de sabor. Esta receta no solo refleja la tradición de los bodegones porteños, sino que también invita a disfrutarla en grupo, acompañada de un buen vino argentino, como manda la costumbre en Buenos Aires.