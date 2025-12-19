Bodegón en Buenos Aires: los lugares ideales para comer los mejores lomitos de la Ciudad

Entre las preparaciones que se volvieron íconos de estos espacios, el sándwich de lomito sobresale por su sencillez y sabor, conquistando cada vez más paladares. Aunque muchos lo ofrecen, solo algunos logran perfeccionar la receta, como La Rambla en Recoleta y Lomitería Popular en el conurbano, lugares que se convirtieron en referentes para los amantes de este plato.