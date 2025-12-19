Bodegón en Buenos Aires: los lugares ideales para comer los mejores lomitos de la Ciudad
Con extensos menús que deleitan el paladar de los comensales, estos sitios se ubican en zonas estratégicas de la ciudad. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones sitios cargados de tradición y sabor que tienen como objetivo reflejar la identidad porteña en cada plato. Cada establecimiento dispone de recetas caseras cargadas de historia para deleitar el paladar de los comensales más exigentes.
Entre las preparaciones que se volvieron íconos de estos espacios, el sándwich de lomito sobresale por su sencillez y sabor, conquistando cada vez más paladares. Aunque muchos lo ofrecen, solo algunos logran perfeccionar la receta, como La Rambla en Recoleta y Lomitería Popular en el conurbano, lugares que se convirtieron en referentes para los amantes de este plato.
La Rambla: el clásico de Recoleta
Desde 1963, La Rambla se consolidó como un referente de Recoleta, manteniendo viva la esencia de los bodegones tradicionales con su mobiliario de madera, ventiladores colgando del techo y ese cálido ambiente que recuerda a los antiguos barrios porteños. Su fama se debe, en gran parte, a preparar algunos de los lomitos más destacados de la ciudad.
Entre las variedades que ofrece, se encuentra el clásico con jamón, queso derretido y tomate; el estilo español con rúcula y jamón crudo; y la versión porteña con morrones asados. Este histórico restaurante se encuentra en Posadas 1602 y recibe comensales todos los días hasta la medianoche.
Lomitería Popular: el sabor del conurbano
Lomitería Popular se destaca por llevar el sabor cordobés del lomito al conurbano bonaerense, con tres locales distribuidos en Monte Grande, Valentín Alsina y Castelar. Su carta incluye opciones para todos los gustos:
- El clásico: contiene jamón, queso tybo, huevo, tomate, lechuga y mayonesa casera.
- El picante: cuenta con panceta, morrones y cebolla salteada con un toque de salsa picante.
- El americano: con una combinación más contundente de panceta, cheddar, huevo revuelto, cebolla morada, salsa barbacoa y mayonesa casera.
Además, sus sucursales son de fácil acceso desde distintos puntos de la ciudad, lo que lo convierte en una opción cómoda y sabrosa para los amantes del lomito.
