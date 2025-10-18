Bodegón en Buenos Aires: los lugares porteños donde el postre estrella es un verdadero culto
El brownie con helado es un emblema de la gastronomía porteña, y en Buenos Aires brilla en dos templos del bodegón.
El brownie con helado es un clásico irresistible de la gastronomía porteña, ideal para cerrar las largas comidas en bodegones y en Buenos Aires, dos lugares se destacan por su versión perfecta. Anótate estos lugares para disfrutar un buen rato en familia.
El Favorito, en Munro, y El Viejo Bodegón, en el oeste. Ambos combinan tradición, porciones abundantes y precios accesibles, manteniendo viva la esencia de los bodegones porteños. Su postre estrella ya es parte del ADN foodie de la ciudad y un must para quienes buscan dónde comer en Buenos Aires.
Las especialidades de "El Favorito Bodegón"
En pleno Munro, cerca de la estación del Ferrocarril Mitre, El Favorito Bodegón se mantiene como un clásico barrial que lleva casi un siglo reuniendo familias y amigos. Restaurado con objetos donados por los vecinos, conserva su encanto original y ese aire de lugar con historia y personalidad.
Su carta ofrece desde picadas frías y calientes hasta platos principales como la estrella, la milanesa El Favorito, junto a carnes, pastas y ensaladas para todos los gustos. El cierre perfecto lo pone su brownie con helado, crocante por fuera y cremoso por dentro, un postre que se volvió ícono del lugar y que hace que los comensales vuelvan una y otra vez.
Las especialidades de "El Viejo Bodegón"
En la esquina de Gaona y Segurola, entre Villa Luro y Floresta, El Viejo Bodegón se consolida como un clásico de la gastronomía porteña, con un ambiente familiar y relajado. Los barriles de vino que decoran el salón y el espacio de juegos para chicos dejan claro que acá todo se disfruta en familia, con tranquilidad y sin formalidades.
El menú ofrece entradas como rabas, provoleta y vittel toné, y platos principales que destacan por su generosidad, como la lasagna gigante, ravioles de salmón rosado con crema de camarones y el bife napolitano tan tierno que se corta con cuchara. En los postres, el brownie con helado se lleva todos los aplausos, consolidándose como el cierre ideal que hace que los comensales vuelvan una y otra vez.
