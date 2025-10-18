Bodegón en Buenos Aires: los lugares porteños donde el postre estrella es un verdadero culto

Las especialidades de "El Viejo Bodegón"

En la esquina de Gaona y Segurola, entre Villa Luro y Floresta, El Viejo Bodegón se consolida como un clásico de la gastronomía porteña, con un ambiente familiar y relajado. Los barriles de vino que decoran el salón y el espacio de juegos para chicos dejan claro que acá todo se disfruta en familia, con tranquilidad y sin formalidades.

El menú ofrece entradas como rabas, provoleta y vittel toné, y platos principales que destacan por su generosidad, como la lasagna gigante, ravioles de salmón rosado con crema de camarones y el bife napolitano tan tierno que se corta con cuchara. En los postres, el brownie con helado se lleva todos los aplausos, consolidándose como el cierre ideal que hace que los comensales vuelvan una y otra vez.