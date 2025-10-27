Bodegón en Buenos Aires: los mejores lugares para probar el postre vigilante

El menú combina los grandes clásicos de la gastronomía argentina: pastel de papa, milanesas XXL y pastas exquisitas. El cierre, como en todo bodegón, llega con postres inolvidables: el flan con dulce de leche y el vigilante son los favoritos indiscutidos.

Además, el club ofrece descuentos que hacen aún más atractiva la visita: 10% en almuerzos y hasta 30% en cenas, dependiendo del día y el medio de pago. Ubicado en Habana 4568, a pasos de la estación F. Moreno y con acceso directo desde la General Paz, este recinto es una parada obligada para los que buscan buena comida y precios razonables.