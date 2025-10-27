Bodegón en Buenos Aires: los mejores lugares para probar el postre vigilante
Estos recintos se destacan por preparar diferentes platos tradicionales de la gastronomía argentina, cargados de amor y sabor. Los detalles en la nota.
La cocina argentina está cargada de sabor y amor, con un amplio abanico de platos que buscan deleitar el paladar de hasta los comensales más exigentes. Estas preparaciones, conocidas en todo el mundo, dicen presente en cada bodegón de Buenos Aires, destacadas por su gran abundancia y precios accesibles.
Si bien el asado, las empanadas o las milanesas son preparaciones típicas de cualquier restaurante, el postre vigilante es un clásico que no pasa de moda y se reinventa año tras año, convirtiéndose en el plato favorito de cientos de argentinos. Si bien es una preparación sencilla, solo unos pocos bodegones sobresalen por sobre el resto.
Las especialidades de "Bodegón 606"
Con tres locales en el oeste del conurbano (Merlo, Ramos Mejía e Ituzaingó),el "Bodegón 606" se ganó un lugar entre los favoritos de quienes buscan buena comida, porciones generosas y un ambiente familiar. Nacido en Merlo, su éxito fue tan grande que se expandió, manteniendo siempre su esencia que lo distingue.
En su menú abundan los clásicos argentinos: guiso de lentejas, locro, pastas caseras, carnes al horno y postres tradicionales como el flan mixto, el budín de pan con dulce de leche o el infaltable vigilante. Abre de martes a domingo, de 12 a 00, en Libertad 606 (Merlo), Necochea 140 (Ramos Mejía) y Gral. Miguel Soler 494 (Ituzaingó).
Las especialidades de "Club Deportivo Félix Marino"
En el corazón de Villa Devoto, el bodegón "Club Deportivo Félix Marino" ofrece un ambiente relajado, mesas largas y mozos que brindan una atención cerca. Este espacio, luego de varios años de vigencia, sigue siendo un refugio para quienes disfrutan de la cocina tradicional.
El menú combina los grandes clásicos de la gastronomía argentina: pastel de papa, milanesas XXL y pastas exquisitas. El cierre, como en todo bodegón, llega con postres inolvidables: el flan con dulce de leche y el vigilante son los favoritos indiscutidos.
Además, el club ofrece descuentos que hacen aún más atractiva la visita: 10% en almuerzos y hasta 30% en cenas, dependiendo del día y el medio de pago. Ubicado en Habana 4568, a pasos de la estación F. Moreno y con acceso directo desde la General Paz, este recinto es una parada obligada para los que buscan buena comida y precios razonables.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario