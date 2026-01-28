Bodegón en Buenos Aires: los restaurantes donde reinan las papas fritas
Con platos abundantes y cargados de sabor, estos recintos porteños disponen de una extensa carta compuesta por preparaciones clásicas. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones son mucho más que lugares para comer: son espacios donde la tradición y la comida casera se encuentran en cada plato. Uno de los puntos más valorados por los comensales es que pueden encontrar desde empanadas y asado hasta pizzas y papas fritas, sabores que forman parte del ADN gastronómico porteño.
Algunos establecimientos, como "Bar Iberia" y "Motín del Bajo", sobresalen por llevar estas preparaciones a otro nivel, ofreciendo papas fritas reconocidas por su sabor y textura, todo en un entorno cálido que invita a disfrutar de cada bocado y volver en el futuro.
Los dos bodegones de Buenos Aires que tienen las mejores papas fritas
Las especialidades de "Bar Iberia"
"Bar Iberia", abierto en 1897, se convirtió en un verdadero emblema de la cultura española en Buenos Aires. Tras una pausa durante la pandemia, reabrió sus puertas en 2024, conservando todo su carácter histórico y los sabores que lo hicieron famoso.
Su menú gira en torno a la tradición española, destacando más de 15 tipos de tortilla de papa, siempre acompañadas de sus clásicas papas fritas caseras. Además, ofrece otras especialidades típicas de España que conquistan a cualquier visitante.
Entre sus platos más destacados se encuentran las milanesas napolitanas de gran tamaño, pensadas para compartir y acompañadas de abundantes guarniciones. El espacioso salón brinda el ambiente ideal para disfrutar de un almuerzo en familia en cualquier día de la semana.
Las especialidades de "Motín del Bajo"
A pocos minutos de la ciudad, en el Bajo de San Isidro, se encuentra "Motín del Bajo", un bodegón de barrio que combina un ambiente cálido con porciones generosas.
Su menú ofrece milanesas de gran tamaño, provoletas y ensaladas, siempre acompañadas de abundantes papas fritas, perfectas para compartir. Con precios accesibles, es un lugar ideal para disfrutar de platos caseros junto a familiares o amigos.
