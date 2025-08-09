Bodegones de Buenos Aires: el bar secreto de Palermo con tragos en homenaje a Messi
En un rincón de Buenos Aires, un bar escondido detrás de una pizzería sorprende con platos originales y un trago en honor a Messi.
En el corazón de Palermo, uno de los barrios más vibrantes de Buenos Aires, se esconde un verdadero secreto nocturno. Justo detrás de la clásica pizzería La Guitarrita, se encuentra La Calle, un bar speakeasy con estética industrial y mucha personalidad.
La entrada pasa desapercibida, camuflada detrás del local de pizzas, pero si sabés dónde mirar, atravesás un portón y entrás a un espacio único: paredes de ladrillo a la vista, arte urbano y una llamativa DJ Van que le pone ritmo a cada noche.
El ambiente mantiene el look crudo y auténtico de lo que alguna vez fue una fábrica textil. La combinación de graffitis, luces tenues y detalles callejeros crea una atmósfera relajada pero llena de energía. Los fines de semana, el lugar se transforma en un verdadero after porteño, ideal para disfrutar de buenos tragos, buena música y la vibra creativa que define a Palermo.
Las especialidades de La Calle
El menú está pensado para compartir y sorprender. Entre las opciones que no podés dejar de probar están:
- Croquetas de osobuco con un toque de mole picante.
- Cremoso de morcilla acompañado por un clásico huevo frito.
- Burrata servida con garrapiñada de pistachos y mortadela.
Pero la verdadera estrella es “El Messias”, un trago creativo que combina gin, almíbar de yerba mate, pomelo y tónica, decorado con la imagen de Messi. Otros cocteles destacados son Rosa Salvaje (gin, Lillet, hibiscus y espumante) y La Fuerza del Querer (gin, almíbar de moras, arándanos y limón), ideales para acompañar la noche porteña.
Dónde queda La Calle
La Calle está en pleno Palermo Soho, en Niceto Vega 4942, un punto estratégico para quienes buscan sumergirse en la movida más auténtica y creativa de Buenos Aires. Fácil de encontrar si sabés dónde mirar, este bar speakeasy es el plan ideal para descubrir un rincón diferente en uno de los barrios más vibrantes de la ciudad.
Cómo llegar a La Calle
Para llegar a La Calle, podés tomar el colectivo 39 o 152 y bajarte en Niceto Vega y Gorriti. También está cerca de la estación de subte Plaza Italia, desde donde podés caminar unas cuadras por Palermo Soho hasta Niceto Vega 4942. Fácil acceso para disfrutar de una noche diferente en Buenos Aires.
