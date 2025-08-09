 Bodegones de Buenos Aires: el bar secreto de Palermo con tragos en homenaje a Messi

Pero la verdadera estrella es “El Messias”, un trago creativo que combina gin, almíbar de yerba mate, pomelo y tónica, decorado con la imagen de Messi. Otros cocteles destacados son Rosa Salvaje (gin, Lillet, hibiscus y espumante) y La Fuerza del Querer (gin, almíbar de moras, arándanos y limón), ideales para acompañar la noche porteña.

Dónde queda La Calle

La Calle está en pleno Palermo Soho, en Niceto Vega 4942, un punto estratégico para quienes buscan sumergirse en la movida más auténtica y creativa de Buenos Aires. Fácil de encontrar si sabés dónde mirar, este bar speakeasy es el plan ideal para descubrir un rincón diferente en uno de los barrios más vibrantes de la ciudad.

Cómo llegar a La Calle

Para llegar a La Calle, podés tomar el colectivo 39 o 152 y bajarte en Niceto Vega y Gorriti. También está cerca de la estación de subte Plaza Italia, desde donde podés caminar unas cuadras por Palermo Soho hasta Niceto Vega 4942. Fácil acceso para disfrutar de una noche diferente en Buenos Aires.