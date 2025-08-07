Bodegones de Buenos Aires: el restaurante donde la paella se sirve con historia y cine argentino

Cómo llegar a "Montañeses"

Para visitar el bodegón "Montañeses", se puede acceder en auto particular o utilizando el transporte público. Una opción es tomar la línea D del subte y bajar en la estación Olleros.

Otra alternativa es viajar en el Tren Mitre y descender en la estación Colegiales. Además, varias líneas de colectivos, como la 152, 194 y 39, cuentan con paradas cercanas al restaurante. Esta amplia variedad de opciones hace que el arribo a este restaurante sea sencillo desde diferentes puntos de la ciudad.