Bodegones de Buenos Aires: el restaurante donde la paella se sirve con historia y cine argentino
Este rincón funciona hace más de 90 años en Colegiales y ofrece platos que hacen viajar a cualquier comensal con un solo bocado. Los detalles en la nota.
“Montañeses” es uno de esos bodegones que ya forman parte del circuito gastronómico de Buenos Aires. Con más de 90 años de historia, este clásico rincón de Colegiales ofrece platos abundantes, recetas españolas caseras y una paella que se volvió la gran diva de la ciudad.
Como él, otros bodegones porteños siguen vigentes gracias a su cocina casera con ingredientes naturales. Además, la ambientación acogedora y cálida hace que cada comida sea una experiencia de primer nivel.
Las especialidades de "Montañeses"
Este restaurante de Buenos Aires se destaca por combinar a la perfección en su menú platos típicos de España y Argentina. De esta manera, tiene opciones para todos los gustos. Estas son las preparaciones más elegidas por los comensales en "Montañeses":
- Boquerones
- Gambas al ajillo
- Rabas
- Jamón crudo
- Tapas
- Pulpo español
- Paella de mariscos
- Merluza a la romana
- Trucha con vegetales salteados
- Cazuela de mariscos
- Milanesas
- Tortillas de papas
- Pastas
- Tarta de frutos rojos
- Natillas
- Arroz con leche
Dónde queda "Montañeses"
Este emblemático bodegón se encuentra en Colegiales, sobre la calle Jorge Newbery al 2818. Sus puertas abren de martes a domingo, con horarios que abarcan el almuerzo, desde el mediodía hasta las 16 horas, y la cena, desde las 20 hasta la medianoche.
Cómo llegar a "Montañeses"
Para visitar el bodegón "Montañeses", se puede acceder en auto particular o utilizando el transporte público. Una opción es tomar la línea D del subte y bajar en la estación Olleros.
Otra alternativa es viajar en el Tren Mitre y descender en la estación Colegiales. Además, varias líneas de colectivos, como la 152, 194 y 39, cuentan con paradas cercanas al restaurante. Esta amplia variedad de opciones hace que el arribo a este restaurante sea sencillo desde diferentes puntos de la ciudad.
