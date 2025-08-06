Bodegones de Buenos Aires: el rincón en La Paternal que mezcla tradición y platos abundantes

Cómo llegar a "Viejo Mundo"

El restaurante se encuentra bien conectado con el transporte público. Las líneas de colectivo 80, 105 y 112 tienen paradas a pocos metros del lugar, lo que facilita el acceso desde distintos barrios.

También se puede llegar en tren mediante la línea San Martín, bajando en la estación La Paternal, ubicada a pocas cuadras del bodegón. Además, también se puede llegar de manera particular en auto.