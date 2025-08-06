Bodegones de Buenos Aires: el rincón en La Paternal que mezcla tradición y platos abundantes
Este sitio abre de martes a domingo y su excelente ubicación lo hace perfecto para asistir desde diferentes zonas de la capital. Los detalles en la nota.
Buenos Aires está llena de barrios con identidad propia, pero pocos como La Paternal destacan por su mezcla de tradición y buena cocina. En este barrio, “Viejo Mundo” se encarga de reunir a cientos de comensales semana tras semana gracias a su ambiente cálido y a sus preparaciones caseras y exquisitas.
Su ubicación accesible y su ambientación acogedora lo convierten en un lugar ideal para disfrutar de la auténtica gastronomía porteña. Uno de los aspectos más destacados es su excelente conexión con diferentes transportes públicos, haciendo que sea sencillo el arribo desde diversos puntos de la ciudad.
Las especialidades de "Viejo Mundo"
"Viejo Mundo" dispone de un amplio menú que se destaca por ofrecer una experiencia única. Con platos de entrada y postres de primer nivel, cada comensal tendrá una velada completa y exquisita.
- Carne de ñandú
- Pizzanesa a la napolitana
- Milanesas
- Mariscos
- Carne de ciervo
- Tortilla
- Pescados
- Pastas
- Tiramisú
- Flan
- Budín de pan
- Helados artesanales
Dónde queda "Viejo Mundo"
El restaurante se encuentra en una de las esquinas más conocidas de La Paternal, sobre las calles Warnes y Raúlies. Su ubicación estratégica dentro del barrio lo convierte en un punto de encuentro ideal para quienes viven en la zona o llegan desde otros barrios porteños. Además, abre sus puertas de martes a domingos, desde las 11.30 hasta pasada la medianoche.
Cómo llegar a "Viejo Mundo"
El restaurante se encuentra bien conectado con el transporte público. Las líneas de colectivo 80, 105 y 112 tienen paradas a pocos metros del lugar, lo que facilita el acceso desde distintos barrios.
También se puede llegar en tren mediante la línea San Martín, bajando en la estación La Paternal, ubicada a pocas cuadras del bodegón. Además, también se puede llegar de manera particular en auto.
