Bodegones de Buenos Aires: la escapada a 45 minutos de la ciudad con el sabor del norte argentino

Dónde queda La Tucumanita

Este sitio emblemático se encuentra ubicado en la calle Victor Vergani 578, en el partido de Pilar. Esta zona es reconocida por la tranquilidad que expulsan su calles residenciales, al mismo tiempo que permiten un acceso sencillo desde diferentes puntos de la ciudad. Por otro lado, este restaurante abre sus puertas todos los días, de 19.30 hasta pasada la medianoche.