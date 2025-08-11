Bodegones de Buenos Aires: la escapada a 45 minutos de la ciudad con el sabor del norte argentino
Ubicado en Pilar, este rincón gastronómico tiene un tinte histórico que hace de cada comida un viaje sin escalas al norte de nuestro país. Los detalles en la nota.
Los bodegones de Buenos Aires se destacan por ofrecer ambientes cálidos y familiares que conquistan el corazón de cada comensal. Estos sitios no solo están cargados de historia, sino también de emoción y color que brindan una experiencia única y atrapante en medio de platos abundantes y deliciosos.
Uno de los puntos gastronómicos más elegidos por los usuarios durante el último tiempo es La Tucumanita, ubicado en pleno corazón de Pilar. Este destino se encuentra a unos kilómetros de CABA y se destaca por sus sabores únicos que llevan sin escalas a cada comensal al norte argentino.
Una escapada a La Tucumanita
A solo 58 kilómetros de la ciudad, este emblemático destino rescata la esencia del norte argentino. Esta antigua casa, transformada en un espacio cultural y gastronómico, fue creada por Claudio Sosa, sobrino de Mercedes Sosa, para honrar sus raíces tucumanas.
Más que un simple restaurante, La Tucumanita ofrece un ambiente cálido y auténtico, con música folclórica de fondo y platos típicos que invitan a viajar al norte del país. Además, la decoración, con objetos y fotografías antiguas, refleja la historia y tradición del norte, motivo por ofrece una experiencia auténtica y completa.
Dónde queda La Tucumanita
Este sitio emblemático se encuentra ubicado en la calle Victor Vergani 578, en el partido de Pilar. Esta zona es reconocida por la tranquilidad que expulsan su calles residenciales, al mismo tiempo que permiten un acceso sencillo desde diferentes puntos de la ciudad. Por otro lado, este restaurante abre sus puertas todos los días, de 19.30 hasta pasada la medianoche.
Cómo llegar a La Tucumanita
Llegar es sencillo: partiendo desde CABA, se debe tomar la Autopista Panamericana en dirección hacia la calle Víctor Vergani 578. El recorrido en auto tiene una duración de 60 minutos, aunque esto depende del tráfico en la carretera. Además, es importante resaltar que este restaurante tiene opciones para estacionar sin complicaciones.
