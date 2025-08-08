Bodegones de Buenos Aires: lugares para degustar empanadas únicas en la ciudad
Descubrí donde podés disfrutar de un rincón con horno de barro y pastas caseras, o un galpón moderno donde se fusionan sabores gourmet con tragos únicos.
En la Ciudad de Buenos Aires, las empanadas son mucho más que un plato tradicional: son un emblema de nuestra gastronomía. Con una oferta culinaria que abarca desde los bodegones más clásicos hasta los más modernos, la empanada sigue siendo protagonista indiscutida.
Si bien existen miles de opciones, algunos lugares logran destacarse por sus propuestas innovadoras que no sólo respetan la receta tradicional, sino que le dan un giro inesperado, fusionando lo mejor de la cocina argentina con toques de creatividad y modernidad.
Si estás buscando nuevas experiencias gastronómicas en la ciudad, te invitamos a descubrir dos de los bodegones más recomendados para disfrutar de empanadas únicas y deliciosas, cada una con su propia historia y estilo.
Los dos bodegones más recomendados para comer empanadas
Aire Libre en Belgrano es una de las paradas obligadas para quienes buscan disfrutar de una empanada auténtica, cocida a la perfección en un horno de barro. Este restaurante, con un ambiente relajado y rodeado de vegetación, ofrece empanadas de cordero y humita que destacan por su textura crocante y sabor profundo.
Aparte de estas deliciosas empanadas, su carta incluye platos como trucha curada con papas al natural y pastas artesanales, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes desean disfrutar de una experiencia gastronómica completa y única en Buenos Aires.
Por otro lado, en Chacarita, Punto Mona ofrece una experiencia completamente diferente pero igualmente deliciosa. En este galpón reciclado con luces tenues y una atmósfera moderna, las empanadas de langostinos se convierten en el plato estrella. Con un relleno de langostinos, leche de coco, jengibre y jalapeño, estas empanadas ofrecen una explosión de sabores que reinventan la tradición.
Además, los tragos de autor creados por Mona Gallosi complementan perfectamente la propuesta culinaria, con cócteles como el Gaucho y el Agua de Vida, que llevan la experiencia a otro nivel.
Ambos bodegones, Aire Libre y Punto Mona, ofrecen una forma de disfrutar las empanadas que combina identidad y creatividad, sin perder la esencia de este plato tan representativo de la cultura argentina. Sin dudas, son dos lugares que te invitan a disfrutar de empanadas en Buenos Aires de una manera única.
