Bodegones de Buenos Aires: lugares para degustar empanadas únicas en la ciudad

Por otro lado, en Chacarita, Punto Mona ofrece una experiencia completamente diferente pero igualmente deliciosa. En este galpón reciclado con luces tenues y una atmósfera moderna, las empanadas de langostinos se convierten en el plato estrella. Con un relleno de langostinos, leche de coco, jengibre y jalapeño, estas empanadas ofrecen una explosión de sabores que reinventan la tradición.

Además, los tragos de autor creados por Mona Gallosi complementan perfectamente la propuesta culinaria, con cócteles como el Gaucho y el Agua de Vida, que llevan la experiencia a otro nivel.

Ambos bodegones, Aire Libre y Punto Mona, ofrecen una forma de disfrutar las empanadas que combina identidad y creatividad, sin perder la esencia de este plato tan representativo de la cultura argentina. Sin dudas, son dos lugares que te invitan a disfrutar de empanadas en Buenos Aires de una manera única.

