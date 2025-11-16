Descubrí Mendoza en 2026: es similar a la Patagonia y deslumbra por sus colores

Su entorno montañoso, sumado al clima fresco y la tranquilidad del lugar, lo convierten en una escapada perfecta para quienes visitan la zona de alta montaña mendocina.

Cómo llegar a Laguna de la Niña Encantada

Llegar a este paraíso es más sencillo de lo que parece. La laguna se encuentra a menos de 40 minutos de Las Leñas, uno de los centros turísticos más importantes de la región. El trayecto recomendado es:

Tomar la Ruta Provincial 222 .

Pasar por la localidad de Los Molles .

Continuar aproximadamente 15 minutos más hasta llegar directamente al complejo donde se encuentra la laguna.

El camino es accesible y suele estar en buenas condiciones, lo que permite llegar tanto en vehículo propio como en excursiones contratadas desde Malargüe.