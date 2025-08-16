El bodegón de Almagro que ofrece más de 50 variedades de milanesas

Embed - Los Orientales en Instagram: "Presiona el círculo para que Manotas vaya más rápido con tu orden! #losorientales #bodegon" View this post on Instagram A post shared by Los Orientales (@losorientalesbodegon)

Dónde queda "Los Orientales"

Los Orientales es un bodegón clásico de Buenos Aires, ubicado en pleno barrio de Almagro, sobre la icónica Avenida Rivadavia 3901, a metros de la estación Castro Barros de la Línea A de subte

Cómo llegar a "Los Orientales"

Para llegar a Los Orientales en Buenos Aires, ubicado en Avenida Rivadavia 3901, barrio de Almagro, tenés varias opciones: