El bodegón de Almagro que ofrece más de 50 variedades de milanesas
En el corazón de Buenos Aires, Los Orientales es un templo de la gastronomía con 33 años de historia, porciones abundantes y más de 50 versiones de milanesas.
En Buenos Aires, la palabra “bodegón” despierta recuerdos de mesas llenas, charlas interminables y sabores que remiten a la infancia. En el barrio de Almagro, Los Orientales mantiene viva esa esencia. Ubicado en Avenida Rivadavia al 3900, este clásico de la gastronomía porteña lleva más de 30 años deleitando paladares con su especialidad: la milanesa en todas sus versiones.
Este restaurante con espíritu de barrio no se deja llevar por modas fugaces. Su fórmula es simple y ganadora: porciones generosas, mozos que conocen cada plato y aconsejan con simpatía, un ambiente relajado y precios accesibles. Es el punto justo entre calidad y abundancia, algo que lo convierte en parada obligada para quienes disfrutan de comer bien sin gastar de más.
Las especialidades de "Los Orientales"
En Buenos Aires, hablar de gastronomía de bodegón es hablar de porciones generosas y sabores que conquistan. En Los Orientales, la estrella indiscutida es la milanesa. Aunque la carta ofrece pastas, minutas, tortillas y carnes al horno, el plato más buscado tiene más de 50 versiones, cada una con nombre propio y mucha personalidad.
Entre las favoritas, la Tacuarembó llega cargada con muzzarella, panceta, tomate y orégano; la Florida es más liviana, con salsa de tomate y morrones; la Forlán apuesta a lo tropical con muzza y rodajas de ananá; la Boñato es para los que aman la intensidad, con cheddar y chorizo colorado; la Mustera desborda sabor con su mezcla de cuatro quesos; la Messi, homenaje al 10, viene cubierta en queso cheddar; y la Melo se luce con un huevo frito en la cima.
Todas se sirven en fuentes enormes, siempre con guarnición a elección: papas fritas crocantes, ensalada fresca o arroz. El tamaño es tan generoso que invitan a compartir sin problema, manteniendo ese espíritu de mesa larga típico de Buenos Aires. Un verdadero festín que celebra la gastronomía porteña y convierte a cada milanesa en una experiencia para recordar.
Dónde queda "Los Orientales"
Los Orientales es un bodegón clásico de Buenos Aires, ubicado en pleno barrio de Almagro, sobre la icónica Avenida Rivadavia 3901, a metros de la estación Castro Barros de la Línea A de subte
Cómo llegar a "Los Orientales"
Para llegar a Los Orientales en Buenos Aires, ubicado en Avenida Rivadavia 3901, barrio de Almagro, tenés varias opciones:
- Subte: La estación Castro Barros de la Línea A queda a pocos metros, ideal para quienes prefieren evitar el tránsito.
- Colectivo: Varias líneas pasan por Avenida Rivadavia, como el 19, 80 y 96, entre otras, que conectan distintos puntos de la ciudad.
