El bodegón en Buenos Aires donde hacen milanesas napolitanas gigantes, tortilla de papa y una parrilla bien argentina
En Barracas, un bodegón histórico de Buenos Aires resiste al tiempo desde 1873: El Puentecito combina tradición y platos abundantes.
En una esquina histórica de Barracas, uno de los bodegones más emblemáticos de Buenos Aires sigue conquistando a quienes buscan comida casera abundante, platos tradicionales argentinos y el auténtico espíritu de los bodegones porteños.
Fundado en 1873, El Puentecito es parte del patrimonio gastronómico de la ciudad y mantiene intacta la esencia que lo convirtió en clásico: porciones gigantes para compartir, recetas de toda la vida y un ambiente familiar que remite a la Buenos Aires antigua.
Entre manteles, mozos de los de antes y bandejas rebosantes, la experiencia combina historia porteña, sabores argentinos y precios accesibles, en un rincón que sigue vigente después de más de 150 años.
Las especialidades de "El Puentecito"
- Milanesa napolitana gigante: El ícono del bodegón en Buenos Aires. Una milanesa de tamaño descomunal, crocante por fuera y tierna por dentro, cubierta con salsa de tomate casera, jamón y abundante queso gratinado. Ideal para dos o tres personas.
- Tortilla de papa cremosa: Clásico infaltable de los bodegones porteños. Dorada en la superficie y húmeda en el interior, con papas bien cocidas y huevos en su punto justo, logrando textura suave y sabor intenso.
- Parrilla bien argentina: Selección completa de parrilla tradicional argentina con chorizo, mollejas doradas, provoleta fundente y tira de asado jugosa. Una experiencia típica de comer parrilla en Buenos Aires dentro de un bodegón histórico.
- Costillitas de cerdo a la riojana: Preparación abundante y sabrosa, con carne tierna cocida lentamente y acompañamiento de papas o puré. Uno de los platos calientes más pedidos del menú.
- Postres caseros de bodegón: Dulces clásicos de la gastronomía porteña como flan mixto con crema y dulce de leche, budín de pan húmedo y almendrado. Recetas tradicionales que completan la experiencia de bodegón en Buenos Aires.
Dónde queda "El Puentecito"
Este histórico bodegón de Buenos Aires está ubicado en Luján 2101, esquina Vieytes 1895, en el tradicional barrio de Barracas, dentro de la Ciudad de Buenos Aires. El salón conserva estética de época con madera, fotos antiguas y una barra clásica que refuerza su identidad de bodegón porteño antiguo.
Cómo llegar a "El Puentecito"
Se puede acceder en transporte público con las líneas de colectivo 20, 45, 70, 95 y 134. También está a pocas cuadras de la estación Hipólito Yrigoyen de la Línea Roca, lo que facilita la llegada desde distintos puntos del sur del conurbano y la ciudad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario