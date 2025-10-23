El bodegón de Buenos Aires en el que se come la mejor milanesa argentina
Alzando la bandera de los clásicos bodegones porteños, este recinto se ubica en pleno corazón de Almagro. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones son espacios donde la tradición se representa en cada plato, cada rincón y cada carta. Las porciones generosas y caseras, combinadas con ambientes acogedores, los convierten en un punto de encuentro perfecto para vivir una experiencia única acompañado por amigos o familiares.
Algunos de estos sitios se destacan no solo por la calidad de sus platos, sino también por sus precios accesibles. Este es el caso de Don Ignacio, ubicado en el barrio de Almagro, que se ganó un lugar especial gracias a su ambientación cálida y a su atención de primer nivel, recibiendo comensales de martes a sábado.
Las especialidades de Don Ignacio
Como ocurre con muchos de los bodegones que forman parte del circuito gastronómico de la ciudad, este establecimiento ofrece un menú variado y abundante, donde las milanesas son la gran estrella del lugar y vienen acompañadas por diferentes guarniciones.
- La clásica provenzal: la tradicional, con queso y mezcla de ajo y perejil.
- Milanesa Don Ignacio: cargada de muzzarella, jamón, cebolla y con dos huevos fritos.
- Milanesa Cuaba: combinación de muzzarella, ciruelas y panceta, obteniendo un contraste dulce y salado.
Dónde queda Don Ignacio
Este sitio se encuentra en el corazón del barrio de Almagro, sobre la avenida Rivadavia 3439. Este bodegón fusiona la tradición porteña con detalles de decoración inspirados en el rock, al mismo tiempo que atiende a sus comensales de martes a sábado.
Cómo llegar a Don Ignacio
Llegar a Don Ignacio sencillo y rápido. Una opción muy utilizada es la línea B del subte hasta la estación Medrano. También se puede optar por el colectivo, ya que varias líneas como la 8, 86, 103 y 132 pasan a metros de este recinto, permitiendo llegar desde diferentes puntos de CABA.
