El bodegón de Buenos Aires en el que se junta la tradición, las porciones generosas y el ambiente familiar

Parrillada completa

Lomo

Provoleta

Bife de chorizo

Asado de tira

Milanesa napolitana

Bife de costilla

Tallarines

Sorrentinos

Flan

Helado

Budín de pan

Dónde queda Bodegón de Marga

El Bodegón de Marga se ubica en pleno barrio de Monserrat, sobre la Avenida Independencia al 300. Este referente de la gastronomía porteña recibe a los comensales de domingo a viernes, de 10 a 16, ofreciendo un ambiente cálido y confortable donde cada comida se convierte en un momento inolvidable.