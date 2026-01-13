El bodegón de Buenos Aires en el que se junta la tradición, las porciones generosas y el ambiente familiar
Con más de 40 años de historia, este restaurante se encuentra cerca del Obelisco y abre sus puertas de domingos a viernes. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones siguen siendo refugios perfectos donde la cocina casera y los platos generosos atrapan por completo a los comensales. Estos sitios están cargados de sabor y mantienen viva la esencia porteña, convirtiéndose en puntos de encuentro entre familias y amigos.
Ubicado a metros del Obelisco, el Bodegón de Marga lleva más de cuatro décadas deleitando los paladares de hasta los más exigentes con su extensa carta. Su plato estrella es el asado, aunque también dispone de otras propuestas accesibles y conquistadores.
Las especialidades de Bodegón de Marga
Aunque el menú ofrece variedad para todos los gustos, muchos comensales llegan con una misión clara: disfrutar de sus carnes de primera calidad. Estas son las especialidades que se pueden encontrar en el Bodegón de Marga:
- Parrillada completa
- Lomo
- Provoleta
- Bife de chorizo
- Asado de tira
- Milanesa napolitana
- Bife de costilla
- Tallarines
- Sorrentinos
- Flan
- Helado
- Budín de pan
Dónde queda Bodegón de Marga
El Bodegón de Marga se ubica en pleno barrio de Monserrat, sobre la Avenida Independencia al 300. Este referente de la gastronomía porteña recibe a los comensales de domingo a viernes, de 10 a 16, ofreciendo un ambiente cálido y confortable donde cada comida se convierte en un momento inolvidable.
Cómo llegar a Bodegón de Marga
Visitar este bodegón resulta muy cómodo gracias a su estratégica ubicación en el centro de Buenos Aires. Para quienes prefieren el transporte público, está a pocos pasos de la estación Independencia, donde se cruzan las líneas C y E del subte.
Además, numerosos colectivos, entre ellos los números 6, 59, 86, 96 y 151, circulan por la zona, conectando el lugar con distintos barrios de la ciudad.
