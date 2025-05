El bodegón en Buenos Aires que tiene platos que enamoran, son abundantes e ideal para compartir con amigos

Las entradas marcan el camino: rabas bien crocantes ($17.500), tortilla bien esponjosa ($9.000), buñuelos que son un lujo ($9.000) y berenjenas a la parmesana ($14.500). Pero la verdadera protagonista es la milanesa a la napolitana XXL ($23.000), un plato enorme que ocupa toda la fuente y no pasa desapercibido. El pastel de papa, con su sabor reconfortante, trae recuerdos de almuerzos familiares de la infancia, mientras que las pastas caseras ($12.500) ofrecen tanto clásicos como opciones más modernas. Para los amantes de la carne, la carne al horno ($21.500) es un verdadero mimo para el paladar.

Y como buen bodegón porteño, no pueden faltar los postres tradicionales: el flan con dulce de leche y el clásico vigilante (queso fresco con dulce de batata), ideales para cerrar la comida con un toque bien argentino.

