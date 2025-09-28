El clásico bodegón porteño que ofrece el mejor asado
Con más de 40 años de trayectoria, este sitio porteño deleita el paladar de los comensales con diversos cortes de carne. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones son mucho más que simples restaurantes: son una tradición culinaria que buscan agasajar a los comensales con platos abundantes, típicos y precios accesibles. Entre estas delicias, el asado se destaca como uno de los favoritos.
En medio del bullicio porteño, muy cerca del Obelisco, se encuentra el “Bodegón de Marga”, un sitio valorado por ofrecer los mejores cortes de carne de la ciudad. Con más de 40 años de trayectoria, este restaurante abre sus puertas de domingos a viernes y es de fácil acceso.
Las especialidades de "Bodegón de Marga"
Si bien este bodegón porteño cuenta con una amplia carta compuesta por diferentes especialidades, los comensales se acercan con un solo objetivo: deleitarse con los cortes de carne premium que ofrece. Estos son los platos más solicitados:
- Parrillada completa
- Lomo
- Provoleta
- Bife de chorizo
- Asado de tira
- Milanesa napolitana
- Bife de costilla
- Tallarines
- Sorrentinos
- Flan
- Helado
- Budín de pan
Dónde queda "Bodegón de Marga"
El "Bodegón de Marga" se ubica en el corazón del barrio de Monserrat, sobre la Avenida Independencia 300, a solo unas cuadras del centro de Buenos Aires. Su historia y recorrido lo consolidó como uno de los recintos más emblemáticos del circuito gastronómico. Por otro lado, su horario de atención es de domingo a viernes, de 10 a 16.
Cómo llegar a "Bodegón de Marga"
Llegar este sitio es muy sencillo gracias a su ubicación céntrica. Una de las opciones más utilizadas es el subte, ya que se ubica a pocos metros de la estación Independencia de las líneas C y E. Además, está bien conectado con varias líneas de colectivo, como la 6, 59, 86, 96 y 151, permitiendo el acceso desde diferentes puntos de la ciudad.
