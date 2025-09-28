El clásico bodegón porteño que ofrece el mejor asado

Dónde queda "Bodegón de Marga"

El "Bodegón de Marga" se ubica en el corazón del barrio de Monserrat, sobre la Avenida Independencia 300, a solo unas cuadras del centro de Buenos Aires. Su historia y recorrido lo consolidó como uno de los recintos más emblemáticos del circuito gastronómico. Por otro lado, su horario de atención es de domingo a viernes, de 10 a 16.

Cómo llegar a "Bodegón de Marga"

Llegar este sitio es muy sencillo gracias a su ubicación céntrica. Una de las opciones más utilizadas es el subte, ya que se ubica a pocos metros de la estación Independencia de las líneas C y E. Además, está bien conectado con varias líneas de colectivo, como la 6, 59, 86, 96 y 151, permitiendo el acceso desde diferentes puntos de la ciudad.