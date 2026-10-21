Escapada a Catamarca: un refugio de paz entre paisajes naturales únicos para descansar
Una de las villas turísticas más visitadas con nuevas propuestas de hospedaje y actividades al aire libre que aprovechan la belleza natural de la zona.
Para olvidar las obligaciones de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares desconocidos del país para hacerse una escapada y así desapegarse de los problemas laborales. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
A tan solo 36 kilómetros al norte de San Fernando del Valle de Catamarca, se esconde un destino que sorprende a quienes buscan descanso y naturaleza: La Puerta, una joya del departamento Ambato que puede visitarse en cualquier época del año.
La localidad se encuentra a 870 metros sobre el nivel del mar, al pie de la sierra de Ambato, y ofrece una combinación única de vistas panorámicas, aire puro y hospitalidad local. Dividida por el Río del Valle, presenta dos zonas principales: La Puerta Banda Norte, donde se ubican la plaza central, la iglesia y la municipalidad, y La Puerta Banda Sud, reconocida por su paisaje más agreste y sus senderos junto al Río Ambato.
Que se puede hacer en La Puerta
Con el paso de los años, La Puerta se consolidó como una de las villas turísticas más visitadas de Catamarca, especialmente por la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 16, que la conecta con El Rodeo. Su crecimiento turístico se refleja en nuevas propuestas de hospedaje, gastronomía y actividades al aire libre que aprovechan la belleza natural de la zona.
El visitante puede recorrer los márgenes del Río del Valle y del Río Ambato, disfrutar de caminatas entre cerros o simplemente descansar a la sombra de los árboles en la plaza principal. Las actividades más populares incluyen:
- Senderismo
- Ciclismo
- Paseos por las zonas rurales
Además, el entorno invita a descubrir su historia y su patrimonio cultural a través de su arquitectura colonial, su iglesia centenaria y las fiestas locales que celebran las costumbres de la región.
Dónde queda y cómo llegar a La Puerta
La Puerta pertenece al departamento Ambato y está ubicada en un valle rodeado por las sierras de Gracián, al este, y El Colorado, al oeste. Su cercanía con la capital de Catamarca la convierte en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado.
Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta San Fernando del Valle de Catamarca, se recorren unos 1.132 km por vía terrestre, lo que implica aproximadamente 11 horas de conducción continua. La ruta más directa combina tramos de la RN 9, luego la RN 60 y finalmente la RN 38, aprovechando conexiones viales consolidadas.
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