Escapada a Catamarca: un refugio de paz entre paisajes naturales únicos para descansar

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Paseos por las zonas rurales

Además, el entorno invita a descubrir su historia y su patrimonio cultural a través de su arquitectura colonial, su iglesia centenaria y las fiestas locales que celebran las costumbres de la región.

Dónde queda y cómo llegar a La Puerta

La Puerta pertenece al departamento Ambato y está ubicada en un valle rodeado por las sierras de Gracián, al este, y El Colorado, al oeste. Su cercanía con la capital de Catamarca la convierte en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado.

Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta San Fernando del Valle de Catamarca, se recorren unos 1.132 km por vía terrestre, lo que implica aproximadamente 11 horas de conducción continua. La ruta más directa combina tramos de la RN 9, luego la RN 60 y finalmente la RN 38, aprovechando conexiones viales consolidadas.