 La mejor milanesa de Buenos Aires: el bodegón que es un verdadero tesoro

Además de que todo se prepara con ingredientes frescos y naturales, el ambiente acogedor convierte a La Normita en un punto ideal para almuerzos y cenas con amigos o familia.

https://www.instagram.com/p/DGTv9WPh2Iq/?hl=es-la

Dónde queda "La Normita Bodegón"

El restaurante se encuentra en Lavalle 1400, pleno centro de Vicente López. Su ubicación estratégica permite un fácil acceso desde la ciudad y alrededores, siendo una opción cómoda para quienes buscan un bodegón tradicional en Vicente López.

Cómo llegar a "La Normita Bodegón"

Llegar es muy sencillo: La Normita está bien conectada con CABA y cuenta con paradas cercanas de las líneas de colectivos 152, 161 y 184. Esto la hace accesible para quienes prefieren trasladarse en transporte público o en vehículo particular, garantizando una visita sin complicaciones a uno de los bodegones más emblemáticos de Buenos Aires.