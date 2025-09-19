La mejor milanesa de Buenos Aires: el bodegón que es un verdadero tesoro
En Vicente López, La Normita es el bodegón perfecto para disfrutar de platos caseros, un ambiente cálido y su famosa milanesa gigante que no pasa desapercibida.
Si estás buscando dónde comer en Buenos Aires y disfrutar de un auténtico bodegón porteño, La Normita es la elección perfecta donde se combina un ambiente cálido y familiar con platos caseros garantizando sabor y calidad en cada porción.
Su famosa súper milanesa gigante se ha convertido en un ícono de la gastronomía porteña, pensada para compartir y acompañada de papas doradas que conquistan a cualquier comensal.
La Normita Bodegón ofrece una experiencia completa, donde la tradición de los bodegones se mantiene viva y el espíritu de la Buenos Aires de siempre se respira en cada rincón. Desde el momento en que uno entra, se percibe la calidez de un lugar que mezcla historia, buena comida y esa sensación de estar en casa, ideal para almuerzos familiares, cenas con amigos o celebraciones especiales.
Las especialidades de "La Normita Bodegón"
Aparte de su estrella, la súper milanesa con papas fritas, pensada para compartir entre cuatro personas, el menú incluye una variedad de platos caseros que nunca fallan:
- Canelones caseros
- Fideos hechos a mano
- Guiso de lentejas
- Raviolones rellenos
- Empanadas fritas
- Tortilla rellena
- Pastel de papas
- Tapa de asado con papas españolas
Además de que todo se prepara con ingredientes frescos y naturales, el ambiente acogedor convierte a La Normita en un punto ideal para almuerzos y cenas con amigos o familia.
Dónde queda "La Normita Bodegón"
El restaurante se encuentra en Lavalle 1400, pleno centro de Vicente López. Su ubicación estratégica permite un fácil acceso desde la ciudad y alrededores, siendo una opción cómoda para quienes buscan un bodegón tradicional en Vicente López.
Cómo llegar a "La Normita Bodegón"
Llegar es muy sencillo: La Normita está bien conectada con CABA y cuenta con paradas cercanas de las líneas de colectivos 152, 161 y 184. Esto la hace accesible para quienes prefieren trasladarse en transporte público o en vehículo particular, garantizando una visita sin complicaciones a uno de los bodegones más emblemáticos de Buenos Aires.
