La Noche de los Telos: cuándo es, cómo conseguir entradas y qué descuento habrá en más de 60 hoteles
La primera edición del evento se realizará el 19 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con turnos a mitad de precio y una estadía extendida de tres horas.
Los albergues transitorios tendrán su propia celebración con la primera edición de La Noche de los Telos, una iniciativa que busca reivindicar estos espacios emblemáticos de la intimidad argentina. El evento se realizará el 19 de noviembre y contará con la participación de más de 60 establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que ofrecerán turnos con un 50% de descuento para quienes quieran redescubrir uno de los rituales más arraigados de la cultura popular.
Lejos de ser simples escenarios de encuentros fugaces, los telos forman parte del imaginario sentimental argentino. Durante décadas, sus habitaciones fueron testigos de primeras citas, romances, reconciliaciones, aniversarios y aventuras que quedaron fuera de cualquier registro público. Bajo esa premisa, la propuesta invita a recuperar estos espacios desde una combinación de nostalgia, intimidad y una cuota de picardía bien argenta.
La iniciativa también busca poner en valor la historia de una industria que atravesó distintas transformaciones a lo largo de las generaciones. Con Mauro Albarracín, creador de contenido y referente de la cultura urbana, como embajador, el evento propone conocer las particularidades de los establecimientos más antiguos de la región, la evolución de sus diseños, la incorporación de habitaciones temáticas y los cambios en los hábitos de las nuevas generaciones.
La Noche de los Telos: cómo conseguir entradas y acceder al descuento
La venta anticipada comenzó el 2 de octubre a través de la plataforma TuEntrada. Allí, los interesados pueden elegir el hotel transitorio de su preferencia, seleccionar el horario y optar por la categoría de habitación disponible. El beneficio principal es un 50% de descuento en los turnos adquiridos mediante la plataforma, de acuerdo con las condiciones anunciadas para esta primera edición.
Además, quienes compren su entrada podrán acceder a un turno extendido de tres horas durante la jornada del evento. Para ingresar al establecimiento seleccionado, deberán presentar el código QR correspondiente a su compra. La propuesta está destinada exclusivamente a mayores de 18 años y busca ofrecer una alternativa accesible para disfrutar de estos espacios en un marco de privacidad y comodidad.
Qué telos participan de la primera edición
Entre los más de 60 establecimientos adheridos hay nombres tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, como Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello. La convocatoria también se extiende al conurbano bonaerense, con hoteles como Owen, en Quilmes; Hotel Oeste, en San Justo; y Voitu, en San Fernando.
La iniciativa pone en primer plano a un sector que, pese a su discreción, ocupa un lugar singular en las costumbres urbanas. Con habitaciones temáticas, propuestas que se adaptan a distintos gustos y una historia que atraviesa generaciones, los albergues transitorios buscan reivindicar su lugar en la memoria colectiva.
“Hay lugares que cuentan la historia de un país; otros guardan las historias que nunca se contaron”, resume el espíritu de la convocatoria. Con esa premisa, La Noche de los Telos apuesta a convertir una costumbre tan cotidiana como reservada en una celebración colectiva, con descuentos especiales y una invitación a revisitar uno de los rincones más peculiares del folclore sentimental argentino.
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