La Noche de los Telos: cuándo es, cómo conseguir entradas y qué descuento habrá en más de 60 hoteles

Qué telos participan de la primera edición

Entre los más de 60 establecimientos adheridos hay nombres tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, como Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello. La convocatoria también se extiende al conurbano bonaerense, con hoteles como Owen, en Quilmes; Hotel Oeste, en San Justo; y Voitu, en San Fernando.

La iniciativa pone en primer plano a un sector que, pese a su discreción, ocupa un lugar singular en las costumbres urbanas. Con habitaciones temáticas, propuestas que se adaptan a distintos gustos y una historia que atraviesa generaciones, los albergues transitorios buscan reivindicar su lugar en la memoria colectiva.

“Hay lugares que cuentan la historia de un país; otros guardan las historias que nunca se contaron”, resume el espíritu de la convocatoria. Con esa premisa, La Noche de los Telos apuesta a convertir una costumbre tan cotidiana como reservada en una celebración colectiva, con descuentos especiales y una invitación a revisitar uno de los rincones más peculiares del folclore sentimental argentino.