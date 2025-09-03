Los bodegones imperdibles de Buenos Aires para probar las mejores papas fritas
Estos sitios ofrecen platos generosos y caseros, perfectos para degustar en compañía de familia o amigos. Conocé todos los detalles en la nota.
El mundo gastronómico está compuesto por diferentes platos que dicen presente en todos los bodegones de Buenos Aires. Dentro del amplio abanico, se pueden encontrar empanadas, asado, pizzas y papas fritas, siendo estos las preparaciones más elegidas por los comensales.
Sin embargo, solo unos pocos se encargan de ofrecer estos platos a la perfección. "Bar Iberia" y "Motín del Bajo", por ejemplo, son valorados por brindar las mejores papas fritas de la ciudad. Estos sitios, además, se destacan por su ambiente cálido y acogedor, permitiendo una experiencia al mejor nivel.
Las especialidades de "Bar Iberia"
"Bar Iberia", inaugurado en 1897, no es solo un restaurante: es un ícono de la cultura española en la ciudad. Tras su cierre temporal durante la pandemia por el Covid-19, volvió a abrir sus puertas en 2024 manteniendo su encanto histórico y su sabor auténtico.
Su carta se basa en la tradición hispana, con más de 15 variedades de tortilla de papa, siempre acompañadas de crujientes papas fritas caseras. Además, cuenta con otras preparaciones de origen español que deleitan cualquier paladar.
Otro atractivo son sus enormes milanesas napolitanas, ideales para compartir y servidas también con generosas guarniciones. El amplio salón es perfecto para disfrutar de un almuerzo familiar en cualquier momento de la semana.
Las especialidades de "Motín del Bajo"
Otra alternativa conocida se encuentra a pocos minutos de la ciudad, en el Bajo de San Isidro: "Motín del Bajo" se presenta como un bodegón de barrio con ambiente acogedor y porciones generosas.
Su carta incluye milanesas grandes, provoletas y ensaladas, siempre acompañadas de abundantes papas fritas, ideales para compartir.
Con buena relación calidad-precio y atención de primer nivel que invita a regresar en el futuro, este es el lugar perfecto para disfrutar de comidas caseras en compañía de familia o con amigos.
