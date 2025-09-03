Los bodegones imperdibles de Buenos Aires para probar las mejores papas fritas

Otro atractivo son sus enormes milanesas napolitanas, ideales para compartir y servidas también con generosas guarniciones. El amplio salón es perfecto para disfrutar de un almuerzo familiar en cualquier momento de la semana.

Las especialidades de "Motín del Bajo"

Motín del Bajo Las papas fritas de "Motín del Bajo" son conocidas por ser una de las mejores de Buenos Aires. Redes sociales

Otra alternativa conocida se encuentra a pocos minutos de la ciudad, en el Bajo de San Isidro: "Motín del Bajo" se presenta como un bodegón de barrio con ambiente acogedor y porciones generosas.

Su carta incluye milanesas grandes, provoletas y ensaladas, siempre acompañadas de abundantes papas fritas, ideales para compartir.

Con buena relación calidad-precio y atención de primer nivel que invita a regresar en el futuro, este es el lugar perfecto para disfrutar de comidas caseras en compañía de familia o con amigos.