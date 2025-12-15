Los bodegones porteños que preparan sus propios ravioles
Estos restaurantes, además de presentar preparaciones de calidad, están ubicados en sitios estratégicos de la ciudad. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones no solo son sitios que se encargan de ofrecer platos auténticos y generosos, sino que también cuentan con ambientes perfectos para acceder en compañía de familiares o amigos. Estas características hacen que cada visita esté repleta de calidez, buen sabor y preparaciones caseras.
Algunos de los espacios que logran destacan en un circuito repleto de propuestas son El Federal, en San Telmo, y Spiagge Di Napoli, en Boedo. Estos establecimientos, además de presentar preparaciones capaces de deleitar cualquier paladar, disponen de recetas clásicas, como los clásicos ravioles.
El Federal, el bodegón en San Telmo
En el corazón de San Telmo, en la intersección de Carlos Calvo y Perú, se encuentra El Federal, un bodegón con una decoración que evoca el tango, las mesas de madera y una carta extensa con diferentes especialidades.
Pero entre sus delicias, los ravioles y el flan casero son los más elegidos por los visitantes. Por otro lado, su estratégica ubicación permite el acceso desde diferentes puntos de CABA. Está a pocos minutos de las estaciones Bolívar (Línea E) y Perú (Línea A) del subte, además de contar con varias líneas de colectivo que pasan cerca, como la 8, 20, 22, 28, 53, 61, 62, 64, 115, 126, 143, 152 y 179.
Spiagge Di Napoli, el bodegón de Boedo
Con más de 50 años de historia, este tradicional bodegón mantiene viva la esencia de la cocina italiana en pleno Buenos Aires. Fundado por Giovanni Ranieri, su plato más reconocido es la raviolada, aunque su menú ofrece otras preparaciones clásicas como los fucciles al fierrito con tuco, los spaghetti con estofado y los fideos verdes caseros con salsa bolognesa.
Además, dispone de una amplia selección de postres caseros y exquisitos: desde el Balcarce tradicional hasta la isla flotante, la tarantela y el tiramisú, todos preparados con la misma dedicación que caracteriza al lugar. Llegar es sencillo, ya que se puede acceder mediante varias líneas de colectivo, como la 56, 96, 115, 128 y 180.
