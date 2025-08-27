Los dos bodegones en Buenos Aires considerados como los paraísos de las papas fritas
Estos sitios, además de ofrecer una experiencia culinaria completa, son accesibles para llegar desde diferentes puntos de la ciudad. Los detalles en la nota.
Las papas fritas son uno de los alimentos más pedidos y consumidos en todo el mundo. Es normal sentarse en un bodegón de Buenos Aires y observar como estos platos van y vienen todo el tiempo, acompañado por milanesas, diferentes cortes de carne o bañadas en cheddar.
Si bien se pueden comer en cualquier rincón de la ciudad, solo unos pocos saben cocinarlas a la perfección, para que queden suaves y esponjosas por dentro y crocantes y doradas por fuera. Estos sitios, además, son fáciles para acceder desde diferentes puntos de CABA, ya sea de manera particular o en transporte público.
Los dos bodegones de Buenos Aires que tienen las mejores papas fritas
Bar Iberia, fundado en 1897 y reabierto en 2024, es un emblema de la tradición española en pleno centro porteño. Su especialidad son las tortillas de papa, disponibles en más de 15 variedades, siempre acompañadas de papas fritas caseras, doradas y crujientes.
Además, sus milanesas napolitanas XL, pensadas para compartir, también vienen con generosas porciones de papas fritas, convirtiendo cada plato en una experiencia completa. El salón conserva su estilo original, ideal para almuerzos familiares o cenas con amigos.
Por otro lado, Motín del Bajo, en el Bajo de San Isidro, se ganó un lugar entre los bodegones más apreciados de la ciudad. Su menú sencillo, pero contundente incluye milanesas grandes, provoletas y ensaladas, todas acompañadas de papas fritas abundantes, perfectas para compartir.
Este lugar combina buena comida con precios accesibles y un ambiente cálido, ideal para disfrutar largas sobremesas en compañía. Ambos bodegones se destacan por tener varios puntos en común, aunque el sabor de cada plato y la accesibilidad desde diversos sitios de la ciudad son los puntos más valorados por los comensales.
