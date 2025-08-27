Los dos bodegones en Buenos Aires considerados como los paraísos de las papas fritas

Por otro lado, Motín del Bajo, en el Bajo de San Isidro, se ganó un lugar entre los bodegones más apreciados de la ciudad. Su menú sencillo, pero contundente incluye milanesas grandes, provoletas y ensaladas, todas acompañadas de papas fritas abundantes, perfectas para compartir.

Este lugar combina buena comida con precios accesibles y un ambiente cálido, ideal para disfrutar largas sobremesas en compañía. Ambos bodegones se destacan por tener varios puntos en común, aunque el sabor de cada plato y la accesibilidad desde diversos sitios de la ciudad son los puntos más valorados por los comensales.