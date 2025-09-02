Los dos bodegones de Buenos Aires con un osobuco riquísimo
Estos sitios forman parte del circuito gastronómico de Buenos Aires y se destacan por contar con un ambiente cálido y acogedor. Los detalles en la nota.
Los bodegones del circuito gastronómico de Buenos Aires se deben reinventar día tras día, con diferentes propuestas que sean encargadas de captar la atención de diferentes comensales. Estos sitios, además de contar con platos abundantes y ambientes cálidos, presentan preparaciones innovadoras y cargadas de sabor.
Uno de los cortes de carne más utilizados durante el último tiempo es el osobuco, una pieza versátil que se puede preparar de diversas maneras. Si bien muchos restaurantes utilizan este alimento, solo unos pocos logran cocinarlo de forma perfecta y sabrosa: "La Casona de Belgrano" y "La Ochavita".
Las especialidades de "La Casona de Belgrano"
Dentro del Club Belgrano, este sitio combina lo casero con toques gourmet. Aunque su carta ofrece empanadas, pastas y cortes clásicos, el plato que todos buscan es el Osobuco Rey: 2,5 kilos para compartir, cocido seis horas hasta quedar tierno y jugoso, acompañado de un puré aromático.
Uno de los aspectos más destacados es que abre de noche de martes a sábado, mientras que los mediodías del fin de semana se reservan solo para socios.
Las especialidades de "La Ochavita"
En pleno corazón de Mataderos, "La Ochavita" se destaca como un bodegón tradicional con alma porteña. Mesas de madera, detalles antiguos y con la atención de sus dueños, el Tano y Mariana, este destino ofrece ambiente familiar que invita a vivir una experiencia única.
Su carta es amplia, pero el protagonista indiscutido es el osobuco a la olla, cocido a fuego lento hasta que su sabor se vuelve intenso y único. También hay empanadas fritas de vacío, sándwiches de milanesa y pastas frescas que completan la experiencia. Ubicado en Pieres 1399, cerca de la avenida Alberdi, es de fácil acceso tanto en transporte público como en auto.
