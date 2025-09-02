Los dos bodegones de Buenos Aires con un osobuco riquísimo

Las especialidades de "La Ochavita"

La ochavita "La Ochavita" se ubica en Mataderos. Redes sociales

En pleno corazón de Mataderos, "La Ochavita" se destaca como un bodegón tradicional con alma porteña. Mesas de madera, detalles antiguos y con la atención de sus dueños, el Tano y Mariana, este destino ofrece ambiente familiar que invita a vivir una experiencia única.

Su carta es amplia, pero el protagonista indiscutido es el osobuco a la olla, cocido a fuego lento hasta que su sabor se vuelve intenso y único. También hay empanadas fritas de vacío, sándwiches de milanesa y pastas frescas que completan la experiencia. Ubicado en Pieres 1399, cerca de la avenida Alberdi, es de fácil acceso tanto en transporte público como en auto.