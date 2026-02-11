Milanesas gigantes frente al Colegio Nacional: el bodegón barato que es furor en Monserrat
Queda en Bolívar al 220 y abre solo de lunes a viernes. Es ideal para comer abundante y gastar poco en el centro. El plato estrella que tenés que pedir.
Cada barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con rincones llenos de historia y sabor, encargados de deleitar el paladar de los diferentes comensales que se acercan para sumergirse en sus platos. Estos bodegones, valorados por su ambiente cálido y familiar, disponen de recetas compuestas por ingredientes frescos que se destacan por conquistar el corazón de los usuarios.
Dentro del amplio abanico de opciones, aparece uno ubicado en pleno corazón de Monserrat: Café Restaurante El Nacional. Ubicado enfrente del Colegio Nacional Buenos Aires, este recinto abre sus puertas de lunes a viernes de 7 a 19, siendo perfecto para arribar en cualquier momento del día para probar sus exquisiteces.
Las especialidades de "El Nacional"
La cocina se apoya en los clásicos del bodegón porteño, con platos contundentes y sabores tradicionales. Las milanesas ocupan un lugar central y se sirven con papas fritas en porciones generosas. El menú también incluye carnes al horno, guisos y opciones caseras, ideales para quienes buscan preparaciones auténticas y sabrosas.
El lugar se hizo conocido por combinar buena comida con precios razonables, algo poco habitual en el circuito gastronómico de Buenos Aires. La propuesta tiene como objetivo servir platos ricos, abundantes y accesibles dentro de un ambiente sereno y familiar.
Dónde queda "El Nacional"
El restaurante se encuentra sobre la calle Bolívar al 220, a pocos metros de dos arterias históricas como Alsina y Moreno, en pleno Monserrat. Además, su cercanía con Plaza de Mayo lo vuelve una opción muy accesible para quienes recorren el microcentro o trabajan en el corazón de Buenos Aires.
Cómo llegar a "El Nacional"
Arribar a este bodegón es simple gracias a la variedad de opciones de transporte disponibles. A pocas cuadras funcionan estaciones de subte de distintas líneas, como la A, la D y la E, lo que permite llegar desde varios puntos de la ciudad con rapidez. Además, las líneas de colectivo 2, 8, 22, 24, 28, 29, 33, 64 pasan por las inmediaciones del Café Restaurante El Nacional.
