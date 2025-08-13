Un viaje a España en Buenos Aires: el bodegón de Colegiales que combina paella, tradición y cine de culto
Ubicado en Colegiales, sus platos innovadores y exquisitos cautivan a cientos de paladares desde hace más de 90 años. Los detalles en la nota.
Los bodegones clásicos de Buenos Aires se encargan de mantener la tradición culinaria argentina, donde la comida casera y abundante es protagonista. Sus platos, compuestos por ingredientes frescos y precios económicos, se destacan por causar una explosión de sabor en cualquier paladar.
"Montañeses" es un claro ejemplo, con una tradición que supera las nueve décadas. Ubicado en Colegiales, este histórico bodegón se destaca por sus generosas porciones, sabores auténticos de la cocina española y una paella que se ganó el corazón de cientos de usuarios.
Las especialidades de "Montañeses"
Con platos argentinos y españoles, este restaurante porteño cuenta con diferentes platos que cautivan el corazón y el paladar de cientos de comensales. Estas son las especialidades de "Montañeses":
- Paella de mariscos
- Pulpo español
- Cazuela de mariscos
- Rabas
- Gambas al ajillo
- Boquerones
- Jamón crudo
- Merluza a la romana
- Trucha con vegetales salteados
- Milanesas
- Tortillas de papas
- Pastas
- Tarta de frutos rojos
- Natillas
- Arroz con leche
Dónde queda "Montañeses"
Este tradicional restaurante está ubicado en el barrio de Colegiales, sobre la calle Jorge Newbery 2818. Funciona de martes a domingo, ofreciendo su servicio al mediodía hasta las 16 horas y reabriendo por la noche desde las 20 hasta la medianoche. Esto hace que los individuos puedan sumergirse por completo en su extensa carta durante el almuerzo o cena.
Cómo llegar a "Montañeses"
Para llegar a "Montañeses", se puede optar tanto por vehículo particular como por transporte público. Quienes prefieren el subte pueden tomar la línea D y descender en la estación Olleros. Otra posibilidad es utilizar el Tren Mitre y bajarse en la estación Colegiales.
Además, varias líneas de colectivo, entre ellas la 152, 194 y 39, cuentan con paradas cercanas a este bodegón, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario