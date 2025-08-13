Un viaje a España en Buenos Aires: el bodegón de Colegiales que combina paella, tradición y cine de culto

Cómo llegar a "Montañeses"

Para llegar a "Montañeses", se puede optar tanto por vehículo particular como por transporte público. Quienes prefieren el subte pueden tomar la línea D y descender en la estación Olleros. Otra posibilidad es utilizar el Tren Mitre y bajarse en la estación Colegiales.

Además, varias líneas de colectivo, entre ellas la 152, 194 y 39, cuentan con paradas cercanas a este bodegón, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.