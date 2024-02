Luck Ra lanzó su primer disco de cuarteto "Que nos falte todo"

luckra show.jpg

El álbum en su totalidad fue grabado en Buenos Aires a principios de octubre y allí desfilaron los invitados de lujo con los que cuenta: "Que me falte todo" (con Abel Pintos), "Toco y me voy" (junto a Bersuit Vergarabat y La T y La M), "Hola perdida" (acompañado por KHEA), "Sé que vas a doler" (con The La Planta), "Ya no vuelvas" versión cuarteto junto a la Konga.

Como era de esperarse, presentó el álbum en vivo cantando el primer tema "Que me falte todo" y el público explotó de alegría, bailando al ritmo de "Y que me falte todo y no tenga nada y estemos juntos otra madrugada...".

luckra1.mp4

Pero la noche se convirtió en un verdadero baile cuando entonó "Hola Perdida", uno de los temas del momento y por el cual en una calle porteña podía verse el pasacalles "Hola perdida, dejo la joda por vos".

luckra2.mp4

Así es la tracklist de “Que nos falte todo”

1. Que me falte todo (ft. Abel Pintos)

2. Y te vas

3. Hola perdida (ft. Khea)

4. Ojalá (ft. Euge Quevedo)

5. Sé que vas a doler (ft. The La Planta)

6. Ya no vuelvas

7. Te fuiste de mi vida (ft. La Konga)

8. Toco y me voy (ft. Bersuit Vergarabat x La T y La M)

9. La Morocha (ft. BM)

10. Quiero creer (ft. La T y La M x Rusherking)

11. Ya no vuelvas cuarteto