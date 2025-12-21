Manejó durante cinco cuadras a contramano por una avenida, chocó y volcó: hay seis heridos

VTV: así será la verificación vehicular en 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.

Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.

Cambios VTV en el 2026

La principal novedad pasa por la diferenciación según antigüedad, tipo de rodado y forma de uso. No todos los autos deberán hacer el trámite con la misma frecuencia ni enfrentar los mismos controles.

En el caso de los vehículos con tecnologías alternativas, como los eléctricos o híbridos, se confirmó que siguen dentro del sistema. La diferencia está en los puntos revisados, ya que el control se adapta a sus características técnicas y a la ausencia de ciertos componentes tradicionales.

Otra modificación se vincula con los plazos. Los rodados más nuevos tendrán más tiempo antes de su primera revisión obligatoria, siempre que se mantengan dentro de parámetros específicos de uso. El trámite seguirá con modalidad digital para la asignación de turnos, tanto en territorio bonaerense como en la Ciudad.

Autos exentos de hacer VTV en 2026

Aunque es obligatorio que todos los autos tengan la Verificación Técnica Vehicular al día y renueven la habilitación anualmente, existe un grupo de autos que no tienen que hacerla siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.

Según indica el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos vehículos no deben hacer la VTV: