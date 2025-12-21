Manejó durante cinco cuadras a contramano por una avenida, chocó y volcó: hay seis heridos
Hay un menor de 11 años entre las victimas.
Un violento choque y vuelco ocurrió en las primeras horas de este domingo en el barrio porteño de Flores, dejando seis personas heridas, entre ellas un niño de 11 años. El impacto se produjo en la intersección de la Avenida Alberdi y Lafuente, cuando un hombre al volante de un Citroën Elysee Lounge gris circuló aproximadamente cinco cuadras en contramano y colisionó de frente contra una Chevrolet Tracker en la que viajaba una familia.
Como resultado de la colisión, el automóvil quedó volcado sobre el asfalto y la camioneta detenida sobre la calzada, lo que provocó una interrupción temporal del tráfico. Si bien todos los ocupantes lograron salir de los vehículos, todos fueron atendidos en el lugar. El conductor del Chevrolet debió ser trasladado al Hospital Piñero por politraumatismos.
“De acuerdo a lo que narran los testigos, el conductor que produjo el impacto estaba presuntamente en estado de ebriedad. Algunos decían que no se podía mantener en pie”, narró el periodista de C5N, Claudio Cardoso.
Fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó dos heridos en Constitución
El choque entre una camioneta Ranger gris y un auto Renault bordó ocurrió este sábado en Av. 9 de Julio y Carlos Calvo, en el barrio de Constitución. El SAME intervino para asistir a los heridos: un hombre de 20 años conducía uno de los vehículos y una mujer de 41 años, el otro. Ambos presentaban politraumatismos.
VTV: así será la verificación vehicular en 2026
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Cambios VTV en el 2026
La principal novedad pasa por la diferenciación según antigüedad, tipo de rodado y forma de uso. No todos los autos deberán hacer el trámite con la misma frecuencia ni enfrentar los mismos controles.
En el caso de los vehículos con tecnologías alternativas, como los eléctricos o híbridos, se confirmó que siguen dentro del sistema. La diferencia está en los puntos revisados, ya que el control se adapta a sus características técnicas y a la ausencia de ciertos componentes tradicionales.
Otra modificación se vincula con los plazos. Los rodados más nuevos tendrán más tiempo antes de su primera revisión obligatoria, siempre que se mantengan dentro de parámetros específicos de uso. El trámite seguirá con modalidad digital para la asignación de turnos, tanto en territorio bonaerense como en la Ciudad.
Autos exentos de hacer VTV en 2026
Aunque es obligatorio que todos los autos tengan la Verificación Técnica Vehicular al día y renueven la habilitación anualmente, existe un grupo de autos que no tienen que hacerla siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.
Según indica el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos vehículos no deben hacer la VTV:
- Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes que registren 60.000 kilómetros recorridos.
- Motos cero kilómetro previas al primer año de antigüedad.
