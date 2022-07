Mariano Rosales, el emprendedor e influecer que todas las marcas quieren tener

La publicidad en carteles, en propagandas, esos anuncios publicitarios, ¿los ves? No. Es por eso que la estrategia de marketing de influencers se ha convertido en una parte tan integral de cualquier plan de marketing. Pero, ¿qué es el marketing de influencers? y ¿cómo puedes aprovecharlo para tu negocio?

Uno de los mayores errores que cometen los emprendedores es pensar que pueden hacerlo todo solos. Empiezan a pensar en sí mismos como una isla. Ese pensamiento hace que sea mucho más difícil hacer crecer su negocio y dar a conocer su nombre a clientes potenciales, si puede aprovechar las audiencias, las relaciones o los mercados de otras empresas o individuos más establecidos, el mundo está a su alcance.

“Puede experimentar un crecimiento explosivo incluso con un nuevo negocio”

Con el marketing de influencers, las empresas recurren a personajes famosos o iconos culturales conocidos como influenciadores para promocionar su producto o Servicio en lugar de venderse a la manera tradicional. Generalmente, aprovecha personalidades con muchos seguidores en medios de comunicación social en plataformas como Instagram y otras.

Esas personalidades harán videos o transmisiones en vivo que promocionan su producto, con videos que llegan a sus miles e incluso millones de seguidores. De esta manera, compartirán el mensaje con sus seguidores. Estas personas con audiencias enormes pueden hacer que se destaque y aportar un valor masivo a su marca.

Antes de Internet, había algo similar al marketing de influencers: el marketing de boca en boca. Pero hay una diferencia entre el marketing de boca en boca y el marketing de influencers.

El marketing de boca en boca depende únicamente de las referencias de los clientes para mantener el negocio en funcionamiento. Luego, el negocio espera a que los clientes acudan a ellos. En cambio, el marketing de influencers es una estrategia más ambiciosa que contrata directamente a una persona o entidad para comercializar activamente en su nombre.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL MARKETING DE INFLUENCERS?

Mariano dice que la mejor manera de conseguir fanáticos es hacer que alguien más le diga a todos lo bueno que eres. Aunque puedes decírselo a todos tú mismo, por lo general parece jactancioso e inauténtico.

Sin embargo, si alguien más lo dice, especialmente alguien con miles o millones de fanáticos y seguidores, es mucho más creíble. Es posible que los fans de ese influencer no sepan tu nombre ni nada sobre tu empresa, pero confían en el influencer. Si el influencer es un fan, ellos también pueden serlo.

La estrategia de marketing de influencers es inherentemente más orgánicos que los anuncios más tradicionales, principalmente porque los influencers son vistos como líderes de pensamiento y modelos a seguir. Al invertir tiempo y energía en cultivar su audiencia y formando conexiones instantáneas con sus seguidores, estos se han convertido en fuentes confiables de información.

Ya conoces la importancia del marketing en redes sociales. Los medios sociales pueden ayudar a atraer tráfico masivo a su sitio, crear una conexión más fuerte entre usted y sus clientes y generar una cobertura mediática ganada. Los influencers pueden ayudar a crear esta conexión en torno a tu marca. Ellos pueden hacer que aumente su seguimiento en las redes sociales, le dan a su marca un alcance más amplio.

¿Qué es el marketing de influencers? En esencia, está aprovechando el poder de los líderes de opinión que, cuando promocionan su producto o servicio, las personas escuchan y se involucran, lo que aporta un sentido de comunidad a su marca.

¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que la gente te reconocía?

Mariano Rosales contó: "Fue todo muy loco, a la gente le empezó a gustar el contenido que compartía en @marianorosales. Siempre dije y sostengo que una red social se puede utilizar de muchas maneras, pero yo elijo utilizarla para aportar valor. Siento una enorme conexión con mis seguidores y eso me encanta".

Y agregó: "Todo eso fue llevando a que las marcas me empezaran a buscar e invitar a eventos privados. Ahí mucha gente conocía mis conferencias, me seguían en redes y veían mi trato constante con muchas celebrities. Los fanáticos se acercaban a saludarme como si nos conociéramos de toda una vida. Me pedían foto tras foto, yo no entendía mucho, hasta me daba un poco de vergüenza. Luego, en frio, me decía 'Mariano, estas haciendo bien el trabajo y la gente te lo esta haciendo saber'. Ahí comencé a darme cuenta que la gente me reconocía".

Finalmente, sentenció: "Es un orgullo que la gente se acerque, te cuente sus experiencias, te pidan un consejo y que con solo escucharte se vayan con más ganas de construir un futuro mejor. La pasión en hacer lo que hago es ver a las personas mejorar, ver una familia que pudo cambiar por algunas herramientas que les brindo para que logren sus propios objetivos y se animen a emprender en un mundo tan veloz y voraz. ¿Hay algún secreto para emprender con éxito?".