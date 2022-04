Mató a su cómplice para quedarse con el celular que habían robado

Uno de los sujetos fue identificado como Thomas Correa, de 21 años, quien fue detenido en el momento. El otro, identificado como Lucas Plaquín, estaba moribundo en el suelo: presentaba un tiro en la cabeza, a la altura de la sien derecha.

Ante el cuadro de situacion, los policías dieron aviso a las autoridades judiciales y solicitaron de urgencia una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) que no tardó en llegar. Los paramédicos, sin embargo, no pudieron hacer nada para salvar la vida del hombre herido.

Tras inspeccionar la zona, los agentes encontraron, un viejo Samsung con la pantalla quebrada que no podría cotizar más de 5 mil pesos en una reventa clandestina, y el arma que habría sido usada para cometer el crimen, desechada en un canasto de basura en las inmediaciones del hecho. Al decir de testigos, el otro ladrón le habría confesado a los efectivos que su cómplice quería quedarse con el magro botín y por eso decidió pegarle un tiro.