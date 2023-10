La insólita frase de Macri para justificar su apoyo a Milei

"Es un apoyo incondicional. No hemos pedido nada. No se habló de ningún cargo. Fuimos a la reunión (con Milei) no para un toma y daca", afirmó sobre el encuentro que mantuvieron, junto con la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el martes por la noche, en el que se selló el acuerdo.

La frase con la que Macri justificó su apoyo a Milei

MACRI MILEI ANTONIA

“La certeza es que estamos en un tobogán que va para abajo. Entonces en algún momento saltamos del tobogán. Por ahi te da miedo saltar del tobogán, pero el tobogán te lleva. Es como si vas en auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón. Entonces te tirás del auto ¿Y vas a sobrevivir?”, agregó.

Macri aseguró que no presionó a Bullrich para que exprese su apoyo a Milei. “Hay gente que le gusta ningunear, ponerse por arriba de los demás, Patricia Bullrich fue nuestra candidata a presidenta, ella ganó una interna. Ella ha comunicado lo que siente y lo que piensa, y hoy estoy confirmando que yo adhiero", sostuvo.

Asimismo aprovechó para cuestionar a sus aliados de la UCR en Juntos por el Cambio, que cuestionaron fuertemente el apoyo a Milei. "Ellos lo que quieren es apoyar a Massa, que lo digan", disparó.

Luego acusó a los radicales de "vivir transando". "Morales, Yacobiti, Lousteau y otros estuvieron siempre transando por detrás nuestro. Tal vez con la excusa de que necesitaban para sus provincias", dijo. También apuntó a Elisa Carrió como alguien a quien "le gana el ego".