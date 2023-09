Javier Milei y Carlos Melconian se volvieron a cruzar por la dolarización

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1704133616857456844&partner=&hide_thread=false Y un día te tomás el laburo de hacer las cuentas como corresponde y te das cuenta que es posible...

Otro que ha sido derrotado...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/xG6mGKdUWY — Javier Milei (@JMilei) September 19, 2023

Ante esto, el presidente e investigador en jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea no se quedó atrás y decidió grabar un video para responderle a Milei, a través de la misma red social, y fue con los tapones de punta: "Querido Javier, un gusto hablar contigo, veo que has venido al debate. Ahora... te confundís, alguien te dijo o vio la palabra dolarización y te zambulliste".

"Quiero insistirte, por enésima vez, no es la cuenta bien o la cuenta mal y todo eso que andás diciendo. Me invitás a comer fideos con tuco, voy y no tenés ni fideos ni tuco. Una vez más para que te quede claro: no se puede dolarizar, eso es lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Decí la verdad", agregó.

Por último, Melconian señala: "También agregué, y no te lo contaron, que dije la dolarización o la bimonetaridad, es un pedacito de una programa y un plan. ¿Cuál es tu programa y tu plan? Un abrazo".