Mirtha Legrand perdió la memoria: Silvana Suárez no fue la única que se levantó de su mesa

"Acababa de separarse de Julio Ramos que era un hombre de muchísimo poder y fortuna y ella había encontrado un espacio en los medios para poder luchar contra eso", recordó Flor de la Ve.

Chiquita se caracteriza por su buena memoria, pero esta vez se le escapó. Sorprende que la producción no lo haya editado o le hubieran apuntado. Silvana Suárez no fue la única que se levantó de la mesa de Mirtha Legrand.

Quiénes se levantaron de la mesa de Mirtha Legrand durante el programa

Solange Bellone, como Silvana Suárez, abandonó un Almorando con Mirtha Legrand en vivo. “Hay que darle algo para que se calme”, se aventuró Mirtha Legrand mientras escuchaba atónita como gritaba fuera de cámara a la viuda de Sebastián Forza, después de discutir con su suegro en una conversación telefónica.

Repercusiones del almuerzo Mirtha - Forza 1

“Esto es muy violento”, se lamentó la anfitriona, mientras presenciaba el desplante en cámara. “Yo no me merezco esto, no quiero hablar por teléfono con una persona que me amenazó de muerte”, se defendió llorosa la viuda de Forza.

“Le dije ‘te voy a matar’ pero ella omite que le dije ‘porque no me dejas ver a mi nieto’. Hoy se cumplen 90 días de la muerte de mi hijo y no me deja ver a mi nieto”, explicó el padre de Sebastián Forza en una comunicación telefónica que salió al aire durante el programa.

solange.jpeg

“Es mentira”, se defendió Solange Forza, pero después siguió la conversación hasta llegar al punto en que la invitada se levantó de la mesa al grito de “es una vergüenza lo que me hicieron, ustedes no saben lo que yo estoy pasando, yo no me merezco esto… una barbaridad, manga de traidores los medios”.

“Yo lo tomo como una traición, yo no necesito venir acá, no hubiera aprobado esta conversación. No me dejan elegir y eso no me gusta”, explicó Solange Forza con la voz tan pronto temblorosa como firme, de nuevo en la mesa al volver de la pausa. "Es muy difícil manejar esta situación, es un imprevisto", medió la anfitriona.