"Alguien que nunca trabajó": Lula da Silva lo acorraló en el debate y Flávio Bolsonaro tuvo que disculparse

"No voy a permitir que un miliciano me llame 'nueve dedos', alguien que nunca trabajó en la vida y cuyo primer empleo fue falso", sentenció Lula con vehemencia, en referencia al nombramiento irregular que Flávio obtuvo en el gabinete de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, mientras cursaba sus estudios universitarios a más de mil kilómetros de distancia.

Muestra de debilidad: Flávio Bolsonaro debió retractarse en vivo

La contundencia ética de la respuesta de Lula dejó descolocado al candidato opositor frente a millones de telespectadores. Ante el impacto negativo de su agresión y la firme postura del mandatario, Flávio Bolsonaro no tuvo más remedio que retractarse en pleno aire, juntando sus manos en señal de perdón y pidiendo sus "disculpas, de verdad".

De este modo, Lula cerró el último tramo de la campaña electoral exhibiendo la estatura moral y el orgullo obrero que marcan su trayectoria, de cara al trascendental balotaje donde se definirá el futuro de Brasil.