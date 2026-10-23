"Alguien que nunca trabajó": Lula da Silva lo acorraló en el debate y Flávio Bolsonaro tuvo que disculparse
A días del balotaje, el ultraderechista terminó reculando tras burlarse del presidente de Brasil por haber perdido un dedo trabajando.
En el último debate televisivo antes del balotaje decisivo de este domingo en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva demostró su aplomo y su histórica defensa de la clase trabajadora al acorralar en vivo a su rival, Flávio Bolsonaro, obligándolo a pedir disculpas públicas tras haber lanzado un agresivo ataque contra su físico.
El cruce se produjo en los estudios de la cadena Globo, cuando el postulante de la ultraderecha apeló a un agravio ad hominem en medio de la discusión económica al llamar a Lula "nueve dedos".
La agresión intentó burlarse de la amputación del dedo meñique que el mandatario sufrió a los 17 años en un accidente laboral mientras trabajaba como tornero mecánico en una fábrica metalúrgica.
La contundente respuesta de Lula da Silva en defensa de los trabajadores
Lejos de amedrentarse, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) solicitó de inmediato el derecho de respuesta y cruzó a Bolsonaro con firmeza, transformando la provocación en una encendida reivindicación social.
Lula le exigió al candidato ultraderechista que le pida perdón no solo a él, sino a los "miles de trabajadores" que sufrieron mutilaciones o accidentes por la falta de condiciones de seguridad laboral e irresponsabilidad patronal. En ese sentido, le expuso la falta de cultura del trabajo al propio Bolsonaro.
"No voy a permitir que un miliciano me llame 'nueve dedos', alguien que nunca trabajó en la vida y cuyo primer empleo fue falso", sentenció Lula con vehemencia, en referencia al nombramiento irregular que Flávio obtuvo en el gabinete de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, mientras cursaba sus estudios universitarios a más de mil kilómetros de distancia.
Muestra de debilidad: Flávio Bolsonaro debió retractarse en vivo
La contundencia ética de la respuesta de Lula dejó descolocado al candidato opositor frente a millones de telespectadores. Ante el impacto negativo de su agresión y la firme postura del mandatario, Flávio Bolsonaro no tuvo más remedio que retractarse en pleno aire, juntando sus manos en señal de perdón y pidiendo sus "disculpas, de verdad".
De este modo, Lula cerró el último tramo de la campaña electoral exhibiendo la estatura moral y el orgullo obrero que marcan su trayectoria, de cara al trascendental balotaje donde se definirá el futuro de Brasil.
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