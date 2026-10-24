Balotaje en Brasil: Lula y Bolsonaro cerraron sus campañas en un escenario de empate técnico

Por su parte, Flávio Bolsonaro lideró una caravana de motociclistas en Belo Horizonte y después fue a Río, donde apuntó a captar los votos de los indecisos y también de aquellos que se abstuvieron de concurrir a las urnas en la primera vuelta, que totalizan unos 33 millones de personas sobre 158 millones habilitados para emitir el voto.

Acto cierre Bolsonaro

Empate técnico

Brasil llega al balotaje de este domingo con Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro prácticamente empatados, según las principales encuestas, que muestran diferencias dentro del margen de error.

Como se sabe, en primera vuelta Bolsonaro obtuvo 47% y Lula 45%, y ahora las últimas mediciones coinciden en un escenario extremadamente ajustado: