Balotaje en Brasil: Lula y Bolsonaro cerraron sus campañas en un escenario de empate técnico
El candidato a la reelección encabezó actos en Rio y Sao Paulo mientras que el opositor llevó adelante actividades de campaña en Belo Horizonte y también en Rio.
Luiz Inacio Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron sus respectivas campañas electoral de cara al balotaje de ese domingo, que se llevará a cabo en medio de una marcada paridad entre ambos, según anticipan las encuestas.
Luego del último debate, que se llevó a cabo en la noche del viernes, los dos aspirantes encabezaron distintos actos multitudinarios en las ciudades más importantes del país: Lula en Rio y Sao Paulo y Bolsonaro en Belo Horizonte y luego también en la ciudad carioca.
Los cierres de Lula y Bolsonaro
Lula Da Silva, que busca la reelección, cerró su campaña electoral con una multitudinaria caravana en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, y posteriormente se trasladó a Sao Paulo.
Allí destacó sus logros en lo económico y en lo social y además fustigó el modelo de Javier Milei en la Argentina que, según dijo, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro impondrá a los brasileños si resulta ganador.
“Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones. Pueden anotar ahí: mañana seré elegido presidente de la República otra vez”, aseveró el actual presidente de Brasil en declaraciones a la prensa.
Por su parte, Flávio Bolsonaro lideró una caravana de motociclistas en Belo Horizonte y después fue a Río, donde apuntó a captar los votos de los indecisos y también de aquellos que se abstuvieron de concurrir a las urnas en la primera vuelta, que totalizan unos 33 millones de personas sobre 158 millones habilitados para emitir el voto.
Empate técnico
Brasil llega al balotaje de este domingo con Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro prácticamente empatados, según las principales encuestas, que muestran diferencias dentro del margen de error.
Como se sabe, en primera vuelta Bolsonaro obtuvo 47% y Lula 45%, y ahora las últimas mediciones coinciden en un escenario extremadamente ajustado:
- El promedio de DatosRTVE ubica a Bolsonaro con 51,1% y a Lula con 48,9%.
- De las 17 encuestadoras relevadas por El País, 16 muestran adelante al candidato opositor, pero por una diferencia mínima: 50,9% vs. 49,1%.
- La encuesta de Quaest, difundida por O Globo, muestra apenas un punto de diferencia: Bolsonaro 45% y Lula 44%.
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