Breve debut de Katie Zacharia en la Casa Blanca: solo tres preguntas a medios afines y un furcio
En una comparecencia de menos de 15 minutos, la nueva vocera priorizó a portales conservadores y confirmó la salida de una embajadora clave.
Katie Zacharia debutó este martes como la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca con una conferencia de prensa inusualmente breve que duró menos de 15 minutos. Durante su comparecencia, la funcionaria dedicó más de la mitad del tiempo a leer un comunicado institucional y limitó la ronda de intervenciones a solo tres periodistas, pertenecientes a los medios conservadores Breitbart, Fox News y Daily Mail.
El anuncio más relevante de la jornada llegó al confirmar que el Ejecutivo solicitó la renuncia de Kimberly Guilfoyle como embajadora de Estados Unidos en Grecia tras acusaciones de corrupción. Pocos minutos después de la declaración oficial, la propia exnuera del mandatario confirmó su salida del cargo diplomático.
Perfil y trayectoria de la nueva secretaria de Prensa
Abogada de 41 años graduada en la Universidad Pepperdine, Zacharia cuenta con un recorrido que combina el derecho internacional, la función pública y la comunicación política. En los inicios de su carrera trabajó como asesora legal externa para el Grupo Banco Mundial en Pekín y se desempeñó como asesora en la organización conservadora Fix California.
Antes de asumir la vocería del gobierno, ejerció como asesora principal de comunicaciones para Trump Media & Technology Group y fue una presencia habitual como comentarista en cadenas de noticias como Fox News y Newsmax. Su designación por parte de Donald Trump se produjo en octubre de 2026 para suceder a Karoline Leavitt, convirtiéndose en una figura clave del equipo oficial previa a las elecciones de mitad de mandato.
Estrategia de comunicación y apoyo electoral
Durante su presentación, Zacharia definió su rol principal como una tarea para "amplificar" la gestión del presidente Donald Trump. "Mi objetivo es poder comunicar eso en total sintonía con el presidente, ya que él es su mejor portavoz y, sin duda, será quien marque el camino", afirmó ante los reporteros, al tiempo que defendió el entusiasmo de la base electoral en las semanas previas a las elecciones de mitad de mandato.
Desafíos de gestión y momentos de tensión
La conferencia dejó también espacio para momentos de evasiva y pequeñas distracciones. Al ser consultada sobre si EE. UU. había interrumpido el intercambio de inteligencia con Ucrania, la vocera evitó dar una respuesta concreta y se comprometió a responder "más adelante". Hacia el final del encuentro, mientras explicaba los arreglos logísticos de su familia para mudarse a Washington, cometió un lapsus al referirse por error a su esposo como "mi presidente", equivocación que corrigió de inmediato antes de dar por terminada la sesión.
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