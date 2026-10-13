Breve debut de Katie Zacharia en la Casa Blanca: solo tres preguntas a medios afines y un furcio

Estrategia de comunicación y apoyo electoral

Durante su presentación, Zacharia definió su rol principal como una tarea para "amplificar" la gestión del presidente Donald Trump. "Mi objetivo es poder comunicar eso en total sintonía con el presidente, ya que él es su mejor portavoz y, sin duda, será quien marque el camino", afirmó ante los reporteros, al tiempo que defendió el entusiasmo de la base electoral en las semanas previas a las elecciones de mitad de mandato.