Bolsonaro lamentó el atentado contra Cristina Kirchner "a pesar de mis diferencias"

"A pesar de mis diferencias con la vice argentina, no le deseo eso. Espero que el hecho sea correctamente investigado. Y afortunadamente el tipo no sabía manipular armas de fuego, si supiera, hubiera tenido éxito en su intento", dijo Bolsonaro al diario Correio de Povo, en la exposición agrícola Expointer en Esteio, estado de Río Grande do Sul, limítrofe con Argentina y Uruguay, donde defendió que la población pueda adquirir armamento libremente.