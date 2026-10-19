Francia: estudiantes bloquearon el Louvre y crece la tensión por las protestas contra el Gobierno

La acción en el Louvre se produjo luego de un fin de semana atravesado por enfrentamientos, incendios y saqueos en distintas ciudades. Las manifestaciones, que inicialmente estuvieron vinculadas con reclamos educativos, incorporaron también cuestionamientos al costo de vida y al funcionamiento de los servicios públicos.

Crisis política en Francia tras los disturbios

La magnitud de los incidentes profundizó las críticas contra el Gobierno de Emmanuel Macron. Durante el fin de semana, las autoridades reportaron más de 1.800 detenidos en el marco de los disturbios.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas grandes ciudades durante los episodios del sábado. También consideró que el despliegue policial no alcanzó para responder a la dimensión de los hechos.

Nuñez presentó su renuncia, pero Macron la rechazó el domingo. En paralelo, el Ejecutivo comenzó a analizar medidas para afrontar las consecuencias económicas de los saqueos y los daños ocasionados en distintos comercios.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, admitió fallas en la respuesta estatal y señaló deficiencias de los servicios de inteligencia para anticipar los incidentes.