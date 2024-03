¿Qué pasa con la sucesión si Kate Middleton muere por cáncer?

Si bien Middleton pidió privacidad, en especial por sus tres hijos, los Príncipes George, Louis y Charlotte, las dudas comenzaron sobre la herencia de su corona una vez que Carlos III abdique o muera. Pero, lo cierto es que una posible muerte de Middleton no afectaría a la sucesión al trono.

kate

¿Qué pasaría si Kate Middleton muere?

A pesar de que Kate Middleton no confirmó qué tipo de cáncer tiene, siempre que aparece esta enfermedad, especialmente en un país monárquico, las muertes se convierten en un fantasma que generan miedo y desesperación. Sin embargo, en el caso de que la Princesa no consiga salir adelante, esto no afectaría al próximo reinado del Príncipe William.

Esto es porque el heredero por línea sucesoria en realidad es William, el hijo legítimo del Rey Carlos III, por lo que Kate es solamente princesa consorte actualmente, es decir que en los próximos años se convertiría en reina consorte, al igual que lo es Camilla Parker Bowles en la actualidad. Pero, el reinado de Kate no llegaría hasta que Carlos decida abdicar o muera.

Sin embargo, en el caso de que muera Kate Middleton, la corona no se vería afectada y tras el Príncipe William llegaría el turno del Príncipe George de reinar, quien es en la actualidad el segundo en la línea de sucesión al trono.