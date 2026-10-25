Lula revierte la ventaja de la primera vuelta en el arranque de un balotaje en suspenso
Con poco mas del 50% de los votos escrutados, el mandatario muestra una leve ventaja sobre Flávio Bolsonaro, tras una ronda inicial donde la oposición se había impuesto por casi dos puntos.
El escenario político en Brasil atraviesa horas de máxima expectativa luego de que los primeros cómputos oficiales del balotaje presidencial mostraran una marcada remontada de Luiz Inácio Lula da Silva. Tras haber quedado en segundo lugar en la primera vuelta del 4 de octubre, donde Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03% frente al 45,16% del actual mandatario, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró tomar la delantera en el inicio del recuento definitivo.
Los datos preliminares del Tribunal Superior Electoral (TSE) con algo más del 62% de los votos escrutados, ubican a Lula con el 50,64% de los votos válidos frente al 49,36% alcanzado por el candidato del Partido Liberal (PL). Aunque las cifras representan una solo porción del padrón total de urnas electrónicas, confirman la fuerte disputa por revertir el resultado del primer turno electoral.
Suspensión temporal del escrutinio
El flujo constante de datos oficiales debió pausarse debido a una medida de fuerza mayor dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF). El juez Cristiano Zanin dispuso prorrogar el horario de votación hasta las 19 horas en aquellos establecimientos que aún registraban filas de electores, lo que obligó al organismo electoral a detener la divulgación pública de nuevos parciales para preservar la transparencia del proceso.
La extensión horaria respondió a denuncias formales sobre irregularidades en el transporte público en bastiones clave del oficialismo, como el estado de Bahía, donde se acusó a sectores locales de reducir las frecuencias de colectivos para obstaculizar el traslado de los votantes hacia los centros de sufragio.
La clave de la definición
El desenlace de la contienda depende de la reasignación de los sufragios que en la primera ronda se dirigieron a terceras fuerzas, así como de los niveles de abstención registrados en los grandes centros urbanos. En una elección caracterizada por la polarización extrema entre el oficialismo y el frente conservador, la tendencia inicial marca una estrecha paridad mientras concluye el recuento en todo el territorio brasileño.
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