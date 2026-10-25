Lula revierte la ventaja de la primera vuelta en el arranque de un balotaje en suspenso

La clave de la definición

El desenlace de la contienda depende de la reasignación de los sufragios que en la primera ronda se dirigieron a terceras fuerzas, así como de los niveles de abstención registrados en los grandes centros urbanos. En una elección caracterizada por la polarización extrema entre el oficialismo y el frente conservador, la tendencia inicial marca una estrecha paridad mientras concluye el recuento en todo el territorio brasileño.