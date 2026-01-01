Tragedia en Suiza: al menos 10 muertos por un incendio durante una fiesta de Fin de Año

incendio fiesta fin de año suiza

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, citando a la policía suiza, afirmó que son aproximadamente 40 las víctimas fatales, pero el dato aún no fue confirmado oficialmente.

Las autoridades han indicado igualmente que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.

"En vista de la magnitud de este drama se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans habrá que lamentar víctimas del extranjero", dijo Gisler a EFE.

Los heridos han sido trasladados a diversos hospitales y los más graves al Hospital de Sion, capital del cantón de Valais, donde las salas de operaciones y la unidad de cuidados intensivos están repletas, indicó el responsable cantonal de Sanidad, Mathias Reynard.



NOTA EN DESARROLLO