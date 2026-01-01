Tragedia en Suiza: al menos 10 muertos por un incendio durante una fiesta de Fin de Año
Las autoridades descartaron la hipótesis de un atentado en la estación de esquí donde se registró el trágico incidente.
Un incendio desatado durante una fiesta de Año Nuevo dejó al menos varias personas muertas y más de un centenar de heridos en un bar colmado de la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana, informó este jueves la policía.
El siniestro se inició a la 1.30 (hora local) por un “fuego de origen indeterminado” dentro de un bar muy concurrido por turistas, indicó en un comunicado la policía del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza.
Todavía no se precisa el número exacto de víctimas y tampoco se proporcionará información sobre las identidades. “Es demasiado pronto para eso”, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa esta mañana.
"A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.
"La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas", indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, citando a la policía suiza, afirmó que son aproximadamente 40 las víctimas fatales, pero el dato aún no fue confirmado oficialmente.
Las autoridades han indicado igualmente que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.
"En vista de la magnitud de este drama se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans habrá que lamentar víctimas del extranjero", dijo Gisler a EFE.
Los heridos han sido trasladados a diversos hospitales y los más graves al Hospital de Sion, capital del cantón de Valais, donde las salas de operaciones y la unidad de cuidados intensivos están repletas, indicó el responsable cantonal de Sanidad, Mathias Reynard.
