Retro: el casting de Lissa Vera para convertirse en Bandana

“Durante todo este tiempo estuve practicando, es algo que hago toda mi vida y me gustaría ser una popstar”, confesó. Y agregó: “Quiero hacer una aclaración: salga lo que salga, yo igual voy a estar agradecida”. Llegado el momento de poner en escena su talento, explicó que eligió un tema que le permitiera recorrer todo el registro vocal, de lo más bajo a lo más alto: nada más y nada menos que el hit “I Will Always Love You” de Whitney Houston.

Después de la balada, le pidieron que interpretara algo más movido para conocer sus movimientos al recorrer un escenario. Esta vez optó por una canción de otra de sus ídolas, “Genio atrapado” de Christina Aguilera. Luego de recibir algunos consejos de Magalí Bachor para interpretar frente a la cámara, deliberaron si merecía avanzar hacia su sueño. El director del jurado, Fernando López Rossi, halagó su desempeño: “Creemos que tenés una gran capacidad de movimiento, te comés el mundo cantando y bailando. Trabajá eso porque es lo tuyo”.

Para ponerle fin al suspenso, le comunicó: “Pasás de ronda”. Con un suspiro y una sonrisa gigante, la cantante agradeció la oportunidad y salió a abrazar a sus papás. “Estoy viva, sobreviví. Es algo para lo que vine al mundo, así que tengo que hacerlo ahora o no lo hago más”, reveló detrás de cámaras, y prometió dar todo su potencial para brillar. “Es una estrella en potencia, solo faltaba que la descubran”, deslizó su padre, a puro orgullo.

Casting Popstars Lissa Vera