Nico Cotton: "El Mal Querer de Rosalía va a ser recordado en el tiempo"

Nico Cotton es uno de los productores musicales del momento. Cazzu, María Becerra, Nicki Nicole, Conociendo Rusia, Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Tiago PZK, Louta, Ca7riel y Juan Ingaramo son solo algunos de los artistas que lo han elegido para trabajar en los últimos años. Con seis nominaciones a los Latin Grammy, incluida la de “Productor del año”, Cotton habló con minutouno.com de cuatro discos que considera trascendentales.

Revolver – The Beatles

“Fue el primer disco de los Beatles que escuché cuando era muy chiquitito. Yo tocaba la batería y mis viejos me pusieron un profesor a los 6 años que venía a casa. Más que enseñarme, vino y la primera clase me puso “Taxman” y ahí fue como ‘¿what the fuck es esto?’”.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band – The Beatles

“Después de más grande, en mi adolescencia me enamoré de todos los discos de los Beatles, pero el que más me rompió la cabeza fue Sgt. Pepper’s por su locura, su producción y toda la experimentación. Ellos ya venían con eso, pero esta fue la máxima expresión de experimentación. Este disco me hizo meterme de lleno en la historia de los Beatles, ver los anthologies, leer libros, tener toda la colección de los discos, etcétera. Estos dos discos de los Beatles me marcaron mucho la parte musical”.

OK Computer – Radiohead

“OK Computer es un disco del ’97, pero yo lo habré escuchado por primera vez en 2005. Me terminó de volar la cabeza todo lo que es la producción, los temas, la parte más rockera pero a la vez sensible. Me marcó mucho este disco”.

El Mal Querer – Rosalía

“Dentro de lo actual, más que el último prefiero destacar a El Mal Querer de Rosalía. Está increíble: la producción, las canciones, ella me parece que es lo más. Es uno de los discos de los últimos tiempos que creo que va a quedar por los años. Así como te nombré Sgt Pepper’s, este disco va a ser recordado en el tiempo. Hace una muy buena mezcla de ritmos más autóctonos, como el flamenco, con lo nuevo. Ese es el camino me parece. Siempre vibré con eso. Después lo hizo C Tangana con su último disco El Madrileño. Está muy bueno”.

