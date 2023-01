Sigue haciendo historia: Bizarrap ingresa al Top 100 de Billboard en Estados Unidos

bizarrap

Bizarrap y Shakira superan a "As It Was" de Harry Styles entre los diez más escuchados en una lista que tiene a nombres internacionales como Taylor Swift, Sam Smith, The Weeknd, Drake y 21 Savage.

Según los datos oficiales de Spotify, es el primer argentino en alcanzar la cifra de 50 millones de oyentes mensuales, con una posición que lo ubica entre los 35 artistas más escuchados del mundo.