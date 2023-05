Blur lanza un simple y anuncia nuevo disco tras ocho años

Blur anunció hoy el lanzamiento de su primer disco en ocho años, junto a la publicación del simple "The Narcissist", que acompañará al repertorio de la placa. "The Ballad of Darren" saldrá a la venta y en plataformas el 21 de julio y contará con 10 canciones, a saber: "The Ballad"; "St Charles Square"; "Barbaric"; "Russian Strings"; "The Everglades (For Leonard)"; "The Narcissist"; "Goodbye Albert"; "Far Away Island"; "Avalon"; "The Heights".