Chechi de Marcos: "Clics Modernos transmite algo que va más allá de la música"

NO ME QUIERAS TANTO - Chechi de Marcos Ft. Luca Bocci

En diálogo con minutouno.com, Chechi desnuda influencias que se pueden encontrar en su prometedora obra:

A Hard Day’s Night – The Beatles

“Si bien no tiene mis canciones preferidas de los Beatles, son las primeras que conocí porque mi mamá las ponía en mi casa y las tocaba en la guitarra. Se me absolutamente todas los temas de ese disco. Ahí entré a sacarle el gusto un poco al rock y a la canción. Por eso lo elijo de acá a la China como el mejor disco de la historia porque es el que me adentró en la música”.

Embed

Parachutes – Coldplay

“Todas las canciones de este disco son buenas, memorables, emocionan. La voz de Chris Martin tiene mucha profundidad. Para ir a lo de una amiga o a la facultad ponía este disco y lo escuchaba en la bici y el disco me transporta a ese momento también. Es increíble porque es muy simple en cuestiones de producción y de todas formas las canciones te atrapan hasta el final”.

Embed

Clics Modernos – Charly García

“Es un disco que va a quedar para la historia, su sonido no pasa de moda. Las canciones que hizo él no pasan de moda. Hasta el día de hoy me genera emociones y sigo descubriendo cosas nuevas. Fue un antes y después en la música argentina. Hay algo que transmite que va más allá de la música. Transmite algo auténtico, único e irrepetible en la música”.

Embed

Haha Sound – Broadcast

“Es un disco que conocí hace poco tiempo. Broadcast es una banda londinense y la cantante y compositora se llama Trish Keenan. Esta banda es poco conocida porque no son muy amigos de los medios, pero tiene composiciones e instrumentaciones alucinantes. Juegan mucho con la canción clásica pero dándole una vuelta de tuerca armónica e instrumental que te hace volar. Tienen un sonido crudo que al principio es difícil de entender. Su música no es ‘fácil’ pero una vez que entraste y descubriste su mundo no querés salir más. Trish Keenan canta como un ángel y lo que suena de fondo es como súper crudo. Es mi banda preferida y me encanta este disco”.

Embed

BONUS TRACK: EL PLACER CULPOSO

Mi Reflejo - Christina Aguilera

“Lo elegí como ‘guilty pleasure’ (N. de la R.: ‘placer culposo’ en inglés) no porque no sea bueno el disco sino porque me hace acordar a cuando era chica la situación de lavar los platos, poner este disco y tratar de cantar las canciones y hacer los firuletes de Christina Aguilera, lo cual me era imposible y lo va a ser siempre. Tiene unas composiciones espectaculares. Al día de hoy lo escucho y me se todas las letras. Por eso es mi ‘guilty pleasure’”.

Embed